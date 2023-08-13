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Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 13.08.2023 (обновлено: 13:32 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889793320.html
Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР
Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР - РИА Новости, 13.08.2023
Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР
Украинским силам удалось зайти и закрепиться в северной части села Урожайное на Времевском выступе на западе ДНР, сообщил глава общественного движения "Мы... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:47
2023-08-13T13:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир рогов
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинским силам удалось зайти и закрепиться в северной части села Урожайное на Времевском выступе на западе ДНР, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. &quot;Русские солдаты продолжают удерживать позиции в южной части данного населенного пункта. Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности&quot;, — отметил он.По его словам, ВСУ удалось закрепиться на севере Урожайного после двухнедельных кровопролитнейших боевых столкновений. Рогов назвал сложившуюся ситуацию "тяжелой и тревожной".Он добавил, что продвижение ВСУ составило всего около двухсот метров, но противник смог достигнуть этого, лишь организовав много "мясных штурмов". При этом украинская армия потеряла две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники.Кроме того, киевские боевики активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM, а также применяют большое количество дронов-камикадзе и активно сбрасывают снаряды с БПЛА. По словам Рогова, цель ВСУ — захват Старомлыновки, а Урожайное остается одним из последних барьеров на пути к этому селу.
https://ria.ru/20230810/urozhaynoe-1889219322.html
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донецкая народная республика, владимир рогов, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о тяжелых боях за село Урожайное на западе ДНР

Рогов: ВСУ с потерями закрепились в северной части села Урожайное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-80
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинским силам удалось зайти и закрепиться в северной части села Урожайное на Времевском выступе на западе ДНР, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«

"Русские солдаты продолжают удерживать позиции в южной части данного населенного пункта. Продолжаются тяжелые бои сверхвысокой интенсивности", — отметил он.

По его словам, ВСУ удалось закрепиться на севере Урожайного после двухнедельных кровопролитнейших боевых столкновений. Рогов назвал сложившуюся ситуацию "тяжелой и тревожной".
Он добавил, что продвижение ВСУ составило всего около двухсот метров, но противник смог достигнуть этого, лишь организовав много "мясных штурмов". При этом украинская армия потеряла две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР
10 августа, 10:25
Кроме того, киевские боевики активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM, а также применяют большое количество дронов-камикадзе и активно сбрасывают снаряды с БПЛА.
По словам Рогова, цель ВСУ — захват Старомлыновки, а Урожайное остается одним из последних барьеров на пути к этому селу.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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