https://ria.ru/20230813/ukraina-1889523810.html

Зеленский предал свое детище. В Киеве открыли сезон охоты

Зеленский предал свое детище. В Киеве открыли сезон охоты - РИА Новости, 13.08.2023

Зеленский предал свое детище. В Киеве открыли сезон охоты

На Украине объявили второй раунд беспрецедентной борьбы с коррупцией. Поводом послужила череда скандалов, связанных с депутатами правящей партии "Слуга народа": РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:06

киев

украина

владимир зеленский

александр дудчак

mercedes

олег ляшко

политика

коррупция

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине объявили второй раунд беспрецедентной борьбы с коррупцией. Поводом послужила череда скандалов, связанных с депутатами правящей партии "Слуга народа": воруют, помогают уклоняться от армии, не появляются в стране по полгода. Справится ли Владимир Зеленский со своим главным творением — в материале в РИА Новости.Не Робин ГудНа днях в Киеве задержали с поличным при получении взятки в 85 тысяч долларов депутата Верховной рады от "Слуги народа" Анатолия Гунько. Он обещал бизнесмену уладить проблемы с арендой земель Национальной академии аграрных наук. Теперь парламентарию грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Гунько отказался добровольно сдавать депутатский мандат, заявив, что не брал деньги в руки и не знал о содержимом пакета, а с человеком, принесшим взятку, вообще не знаком. Однако на предоставленной суду видеозаписи видно и слышно, как "слуга народа" предлагает бизнесмену "решить вопрос" из расчета 150 долларов за гектар. Всего он обещал 1700 гектаров, 85 тысяч долларов были авансом. Сейчас депутат находится в СИЗО с правом освободиться под залог 30 миллионов гривен (812 тысяч долларов).Примечательно, что в 2020-м Гунько сенсационно победил на довыборах в Верховную раду лидера Радикальной партии Олега Ляшко, обойдя его на два процента (34,1 против 31,78). Годом ранее правоохранительные органы закрыли дело, по которому Гунько проходил как организатор преступной группы, незаконно присвоившей земельный участок в 96 гектаров Радиопередающего центра в Броварах. Став депутатом, он отсудил себе моральную компенсацию — два миллиона гривен.Заработали на отдыхПочти каждый месяц из Верховной рады выгоняют какого-нибудь депутата. И чаще других — представителей "Слуги народа".Так, Юрий Аристов лишился мандата из-за отдыха на Мальдивах. Там он остановился в отеле, где одна ночь стоит от ста тысяч до миллиона гривен (от 2,7 тысячи до 27 тысяч долларов). Украинским политикам сейчас нельзя покидать страну, поэтому парламентарий объяснил поездку как часть служебной командировки в Литву с целью углубления межгосударственных отношений.Богдан Торохтий тоже погорел на отдыхе. Вину он не признал, но и оправдаться за семь зарубежных поездок не смог. Также журналисты выяснили, что в его личном гараже — Mercedes-Benz G400 2020 года выпуска, Range Rover и электромобиль Mercedes-Benz EQS 580. Тут депутат объяснился: коллекция элитных автомобилей принадлежит его жене, которая иногда разрешает мужу садиться за руль. При этом официально Торохтию негде жить в Киеве, поэтому государство компенсировало ему аренду жилья.Еще один "слуга народа" Андрей Холодов вообще полгода не появлялся на родине, занимался бизнесом на Кипре и в Австрии. Он утверждал, что навещал больных родственников, но не смог назвать их диагноз.А депутат Людмила Марченко за взятку в пять тысяч долларов помогала мужчинам бежать от мобилизации за границу. Арестовали и ее помощницу.Народ шепчетсяПартия "Слуга народа" попрощалась уже с двумя десятками парламентариев. И руководитель фракции Давид Арахамия пообещал, что будет еще больше. Это нужно прежде всего Зеленскому.По данным Киевского международного института социологии, 89% украинцев считают коррупцию второй по значимости проблемой в стране (первая — военный конфликт). Из них 81% самой опасной ее разновидностью называют политическую.Украинские медиа пишут, что коррупционные скандалы "сливают в унитаз" остатки репутации "Слуги народа". Чтобы спасти хоть что-то, власти выбирают в своих рядах паршивых овец и устраивают им публичную порку. Однако всем очевидно, что на системном уровне это не поможет.Зеленский заявил: никто не позволит депутатам и чиновникам противопоставлять себя государству — не для этого он выискивает по всему миру оружие и боеприпасы. И пообещал второй раунд очищения от коррупции. Первый стартовал еще в январе, но крупных посадок так и не случилось. СМИ предсказывали арест или хотя бы позорное увольнение министров обороны, энергетики и промышленности Алексея Резникова, Германа Галущенко и Павла Рябикина. Тем не менее первые два сохранили должности, а третий стал послом в Китае.Охота не на техГлава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко не исключает, что Зеленский знает имена всех коррупционеров в Верховной раде. "Соответствующую информацию ему передают антикоррупционные ведомства. Но президент не спешит избавляться от преступников. Он выдергивает их в те моменты, когда нужно поднять населению боевой дух. Тем самым реализует древний принцип "хлеба и зрелищ", — рассуждает эксперт.Украинский политолог Дмитрий Корнейчук сказал в интервью одному из национальных медиа, что коррупционеров ищут не там, где надо. Депутат может воспользоваться служебным положением в личных целях, но на государстве это особо не отразится. А вот в правительстве ворочают миллиардами долларов и ни одного министра до сих пор не привлекли к ответственности."В обществе формируют мнение, что сразу после хотя бы частичной отмены военного положения нужны парламентские выборы, поскольку в Раде окопались воры. Люди выпустят пар, и никто не пойдет на новый Майдан", — считает эксперт. По его словам, громче других кричать "Бей парламент, спасай Украину!" будет Зеленский.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости указал, что с коррупцией на Украине пытаются бороться с 2014-го, но каждое новое усилие приносит все более тяжелые последствия. "Недавно задержали одесского военкома, потому что тот наладил конвейер по уклонению от армии. Принялись проверять все военкоматы страны. В итоге только вырос ценник на справку о негодности", — отмечает он.Как бы то ни было, для Зеленского это не последний этап борьбы с казнокрадами. Заниматься этим можно до самого окончания президентского срока.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

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киев, украина, владимир зеленский, александр дудчак, mercedes, олег ляшко, политика, коррупция