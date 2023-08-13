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"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США - РИА Новости, 13.08.2023
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17:45 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/udar-1889825929.html
"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США
"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США - РИА Новости, 13.08.2023
"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США
Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил американский... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:45
2023-08-13T17:45
политика
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill."На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием", — отметил эксперт.По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева."Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — резюмировал Канчиан.Ранее Минобороны России рассказало, что военные продолжают наступление на Купянском направлении, за сутки потери ВСУ здесь составили до 70 военнослужащих. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом направленииВ начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230813/katastrofa-1889816615.html
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политика, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, россия
Политика, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия
"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США

Hill: наступление российской армии под Харьковом стало страшным ударом для ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье станет страшным ударом для Киева, заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.
«
"На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием", — отметил эксперт.
По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы станет серьезной проблемой для ВСУ и разочарует западных союзников Киева.
"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — резюмировал Канчиан.
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Ранее Минобороны России рассказало, что военные продолжают наступление на Купянском направлении, за сутки потери ВСУ здесь составили до 70 военнослужащих. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом направлении
В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
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