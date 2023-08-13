https://ria.ru/20230813/turtsiya-1889623256.html

Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье

Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье - РИА Новости, 13.08.2023

Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье

Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, сообщает... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:19

2023-08-13T05:19

2023-08-13T05:19

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, сообщает "Суточно.ру".Как рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе – 3 111 рублей за сутки. Это прибрежный поселок, расположенный в 24 километрах от Аланьи."Авсаллар – очень живописное место, известное своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Поселок еще не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталья, но в этом как раз его преимущество. Меньше туристов, чище пляжи, ниже цены", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Также можно сравнительно недорого снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3 751 и 4 371 рубль соответственно. В Анталье средняя цена составляет 4 705 рублей за сутки, Стамбуле – 4 927 рублей, Аланье – 5 034 рубля, Кушадасах – 5 287 рублей, Кемере – 6 747 рублей, Белеке – 7 918 рублей, Чамьюве – 8 754 рубля.

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море