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Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье - РИА Новости, 13.08.2023
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Туризм
 
05:19 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/turtsiya-1889623256.html
Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье
Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье - РИА Новости, 13.08.2023
Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье
Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, сообщает... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:19
2023-08-13T05:19
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, сообщает "Суточно.ру".Как рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе – 3 111 рублей за сутки. Это прибрежный поселок, расположенный в 24 километрах от Аланьи."Авсаллар – очень живописное место, известное своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Поселок еще не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталья, но в этом как раз его преимущество. Меньше туристов, чище пляжи, ниже цены", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Также можно сравнительно недорого снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3 751 и 4 371 рубль соответственно. В Анталье средняя цена составляет 4 705 рублей за сутки, Стамбуле – 4 927 рублей, Аланье – 5 034 рубля, Кушадасах – 5 287 рублей, Кемере – 6 747 рублей, Белеке – 7 918 рублей, Чамьюве – 8 754 рубля.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Названы курорты Турции, где можно снять дешевое жилье

Эксперты назвали курорты Турции, где туристы могут снять дешевое жилье

© iStock.com / saiko3pТуристы на променаде в Сиде
Туристы на променаде в Сиде - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© iStock.com / saiko3p
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, сообщает "Суточно.ру".
Как рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.
Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе – 3 111 рублей за сутки. Это прибрежный поселок, расположенный в 24 километрах от Аланьи.
"Авсаллар – очень живописное место, известное своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Поселок еще не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталья, но в этом как раз его преимущество. Меньше туристов, чище пляжи, ниже цены", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.
Также можно сравнительно недорого снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3 751 и 4 371 рубль соответственно. В Анталье средняя цена составляет 4 705 рублей за сутки, Стамбуле – 4 927 рублей, Аланье – 5 034 рубля, Кушадасах – 5 287 рублей, Кемере – 6 747 рублей, Белеке – 7 918 рублей, Чамьюве – 8 754 рубля.
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