https://ria.ru/20230813/tsru-1889801807.html

“Говорят чепуху”: в США разоблачили опасный миф о России

“Говорят чепуху”: в США разоблачили опасный миф о России - РИА Новости, 13.08.2023

“Говорят чепуху”: в США разоблачили опасный миф о России

Центральное разведывательное управление США пребывает в заблуждении по поводу целей России на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:19

2023-08-13T14:19

2023-08-13T14:19

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США пребывает в заблуждении по поводу целей России на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.“Они (ЦРУ, – Прим.ред.) продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху”, – отметил он.Джонсон также подчеркнул, что политика США по ослаблению России является ошибочной.Как подчеркивал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию. По словам президента, недружественные страны еще в 1991 году питали надежды, что страна не оправится после потрясений и развалится сама по себе. Россия, наоборот, устояла и возродилась, но западным странам это все еще не дает покоя, пояснил глава государства.

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)