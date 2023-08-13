https://ria.ru/20230813/tseny-1889772315.html
Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля
Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля - РИА Новости, 13.08.2023
Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля
Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:21
2023-08-13T08:21
2023-08-13T08:21
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Для приготовления примерно двух порций котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежая зелень и соль. Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года - 247,01 рубля. Среди ингредиентов, необходимых для приготовления "котлеток с пюрешкой" за месяц, подорожали яйца - на 12 копеек, до 7,85 рубля - и картофель, на 0,084 рубля, до 18,53 рубля. Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.
https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html
https://ria.ru/20230802/inflyatsiya-1887861044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля
Стоимость "котлеток с пюрешкой" в России достигла максимума с июня 2022 года
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Для приготовления примерно двух порций котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежая зелень и соль.
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Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года - 247,01 рубля.
Среди ингредиентов, необходимых для приготовления "котлеток с пюрешкой" за месяц, подорожали яйца - на 12 копеек, до 7,85 рубля - и картофель, на 0,084 рубля, до 18,53 рубля. Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.
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