https://ria.ru/20230813/tseny-1889772315.html

Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля

Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля - РИА Новости, 13.08.2023

Стоимость обеда из котлет и пюре в июле составила 254,54 рубля

Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:21

2023-08-13T08:21

2023-08-13T08:21

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578699116_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_849faf8ff0f483678f35981a54cf97e3.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Для приготовления примерно двух порций котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного, свежая зелень и соль. Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года - 247,01 рубля. Среди ингредиентов, необходимых для приготовления "котлеток с пюрешкой" за месяц, подорожали яйца - на 12 копеек, до 7,85 рубля - и картофель, на 0,084 рубля, до 18,53 рубля. Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше.

https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html

https://ria.ru/20230802/inflyatsiya-1887861044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)