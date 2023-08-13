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Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики - РИА Новости, 13.08.2023
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23:43 13.08.2023
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Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики
Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики - РИА Новости, 13.08.2023
Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики
Жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики, считает член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:43
2023-08-13T23:43
экономика
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики, считает член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм. "В среднесрочной перспективе состояние экономики зависит также от того, удастся ли правительству провести важные и поначалу неприятные структурные реформы. В любом случае, цена на электроэнергию для промышленности не слишком благоприятна в среднесрочной перспективе", - сказала Гримм в интервью медиагруппе Funke.Эксперт отметила, что следующий отчет о состоянии экономики страны выйдет только в ноябре. "Независимо от нашего прогноза, моя текущая оценка заключается в том, что пока мы находимся в фазе стагнации", - уточнила она, добавив, что не так важно, находится ли экономика чуть выше или ниже нулевой черты. "Факт остается фактом: в фазе очень низкого или даже отрицательного роста люди должны готовиться к трудностям. Это реальные потери. Это серьезный вызов на этапе трансформации, прежде всего в политическом плане", - пояснила эксперт. Она также призвала правительство ФРГ к масштабному расширению возможностей энергоснабжения. "В среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими в связи с прекращением поставок российского газа и отказом от атомной энергетики", - отметила Гримм. В этой связи, по ее словам, среди прочего, необходимо ускорить развитие возобновляемых источников энергии, увеличить закупки водорода и построить газовые электростанции, способные работать на водороде. "В кратчайшие сроки должно быть сделано чрезвычайно много. Именно на этом должно сосредоточиться правительство, а не на временном снижении цены на электроэнергию", - считает эксперт.
https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html
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экономика, германия, цены на нефть
Экономика, Германия, Цены на нефть
Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики

Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики, считает член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм.
«
"В среднесрочной перспективе состояние экономики зависит также от того, удастся ли правительству провести важные и поначалу неприятные структурные реформы. В любом случае, цена на электроэнергию для промышленности не слишком благоприятна в среднесрочной перспективе", - сказала Гримм в интервью медиагруппе Funke.
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Эксперт отметила, что следующий отчет о состоянии экономики страны выйдет только в ноябре. "Независимо от нашего прогноза, моя текущая оценка заключается в том, что пока мы находимся в фазе стагнации", - уточнила она, добавив, что не так важно, находится ли экономика чуть выше или ниже нулевой черты.
«
"Факт остается фактом: в фазе очень низкого или даже отрицательного роста люди должны готовиться к трудностям. Это реальные потери. Это серьезный вызов на этапе трансформации, прежде всего в политическом плане", - пояснила эксперт.
Она также призвала правительство ФРГ к масштабному расширению возможностей энергоснабжения. "В среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими в связи с прекращением поставок российского газа и отказом от атомной энергетики", - отметила Гримм. В этой связи, по ее словам, среди прочего, необходимо ускорить развитие возобновляемых источников энергии, увеличить закупки водорода и построить газовые электростанции, способные работать на водороде.
"В кратчайшие сроки должно быть сделано чрезвычайно много. Именно на этом должно сосредоточиться правительство, а не на временном снижении цены на электроэнергию", - считает эксперт.
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