https://ria.ru/20230813/trudnosti-1889858820.html

Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики

Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики - РИА Новости, 13.08.2023

Эксперт: жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям из-за регресса экономики

Жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики, считает член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:43

2023-08-13T23:43

2023-08-13T23:43

экономика

германия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Жителям ФРГ нужно готовиться к трудностям на фоне стагнации экономики, считает член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм. "В среднесрочной перспективе состояние экономики зависит также от того, удастся ли правительству провести важные и поначалу неприятные структурные реформы. В любом случае, цена на электроэнергию для промышленности не слишком благоприятна в среднесрочной перспективе", - сказала Гримм в интервью медиагруппе Funke.Эксперт отметила, что следующий отчет о состоянии экономики страны выйдет только в ноябре. "Независимо от нашего прогноза, моя текущая оценка заключается в том, что пока мы находимся в фазе стагнации", - уточнила она, добавив, что не так важно, находится ли экономика чуть выше или ниже нулевой черты. "Факт остается фактом: в фазе очень низкого или даже отрицательного роста люди должны готовиться к трудностям. Это реальные потери. Это серьезный вызов на этапе трансформации, прежде всего в политическом плане", - пояснила эксперт. Она также призвала правительство ФРГ к масштабному расширению возможностей энергоснабжения. "В среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся высокими в связи с прекращением поставок российского газа и отказом от атомной энергетики", - отметила Гримм. В этой связи, по ее словам, среди прочего, необходимо ускорить развитие возобновляемых источников энергии, увеличить закупки водорода и построить газовые электростанции, способные работать на водороде. "В кратчайшие сроки должно быть сделано чрезвычайно много. Именно на этом должно сосредоточиться правительство, а не на временном снижении цены на электроэнергию", - считает эксперт.

https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html

https://ria.ru/20230809/ekonomika-1889042331.html

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экономика, германия, цены на нефть