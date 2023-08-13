https://ria.ru/20230813/trassa-1889852246.html

В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах - РИА Новости, 13.08.2023

В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

Порядка 150 жителей пригорода Махачкалы в воскресенье вечером перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала из-за отсутствия воды в их домах,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T22:00

2023-08-13T22:00

2023-08-13T22:00

происшествия

махачкала

астрахань

жкх

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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Порядка 150 жителей пригорода Махачкалы в воскресенье вечером перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала из-за отсутствия воды в их домах, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. "Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-ом километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань – Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома, и водителями, возмущенными остановкой автомобильного движения. Отмечается, что прибывшим на место полицейским удалось нивелировать конфликт. Пресс-служба администрации Махачкалы уточнила, что дорогу перекрыли жители микрорайона Караман-2. На встречу с ними выехали представители руководства администрации Махачкалы. Мэрия сообщает, что трасса Махачкала – Астрахань уже разблокирована, движение транспорта возобновлено.

https://ria.ru/20230810/grunt-1889343944.html

https://ria.ru/20230808/chelyabinsk-1888942693.html

махачкала

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происшествия, махачкала, астрахань, жкх