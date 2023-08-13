https://ria.ru/20230813/trassa-1889852246.html
В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах
В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах - РИА Новости, 13.08.2023
В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах
Порядка 150 жителей пригорода Махачкалы в воскресенье вечером перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала из-за отсутствия воды в их домах,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T22:00
2023-08-13T22:00
2023-08-13T22:00
происшествия
махачкала
астрахань
жкх
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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Порядка 150 жителей пригорода Махачкалы в воскресенье вечером перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала из-за отсутствия воды в их домах, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. "Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-ом километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань – Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома, и водителями, возмущенными остановкой автомобильного движения. Отмечается, что прибывшим на место полицейским удалось нивелировать конфликт. Пресс-служба администрации Махачкалы уточнила, что дорогу перекрыли жители микрорайона Караман-2. На встречу с ними выехали представители руководства администрации Махачкалы. Мэрия сообщает, что трасса Махачкала – Астрахань уже разблокирована, движение транспорта возобновлено.
https://ria.ru/20230810/grunt-1889343944.html
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происшествия, махачкала, астрахань, жкх
Происшествия, Махачкала, Астрахань, ЖКХ
В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах
В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах, конфликт решили
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Порядка 150 жителей пригорода Махачкалы в воскресенье вечером перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала из-за отсутствия воды в их домах, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
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"Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-ом километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань – Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома, и водителями, возмущенными остановкой автомобильного движения. Отмечается, что прибывшим на место полицейским удалось нивелировать конфликт.
Пресс-служба администрации Махачкалы уточнила, что дорогу перекрыли жители микрорайона Караман-2. На встречу с ними выехали представители руководства администрации Махачкалы.
Мэрия сообщает, что трасса Махачкала – Астрахань уже разблокирована, движение транспорта возобновлено.
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