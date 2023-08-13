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Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах - РИА Новости, 13.08.2023
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13:40 13.08.2023 (обновлено: 17:48 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/tramp-1889798509.html
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах - РИА Новости, 13.08.2023
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах
Бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос британской газеты Times, заявил что считает, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:40
2023-08-13T17:48
в мире
сша
дональд трамп
арест трампа
джо байден
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос британской газеты Times, заявил что считает, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году "близки к 100%". "Близки к 100%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос британской газеты Times о том, как он оценивает свои шансы на победу в выборах против Байдена, если они повторят свое противостояние 2020 года. Трамп также заявил, что не видит кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе. "Нет", - сказал бывший президент, отвечая на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", запустив сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230811/tramp-1889401524.html
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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа, джо байден, рон десантис
В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа, Джо Байден, Рон Десантис
Трамп оценил свои шансы победить Байдена на президентских выборах

Трамп оценил шансы победы над Байденом на выборах президента как близкие к 100%

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос британской газеты Times, заявил что считает, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году "близки к 100%".
"Близки к 100%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос британской газеты Times о том, как он оценивает свои шансы на победу в выборах против Байдена, если они повторят свое противостояние 2020 года.
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Трамп также заявил, что не видит кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе.
"Нет", - сказал бывший президент, отвечая на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", запустив сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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В миреСШАДональд ТрампАрест ТрампаДжо БайденРон Десантис
 
 
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