Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции
МИД Британии предупредил своих граждан об угрозе террористических атак в Швеции
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут произойти в местах, часто посещаемых иностранцами. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД.
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"Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что в мире существует "повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании и британских граждан со стороны групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии".
В свою очередь, советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Линдерхольм заявил, что правительство и ответственные органы следят за развитием событий, а также "принимают различные меры и тесно сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия распространяемым ненавистническим сообщениям о Швеции". Слова Линдерхольма приводятся на сайте правительственной канцелярии Швеции.
В четверг глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.