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Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции - РИА Новости, 13.08.2023
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16:40 13.08.2023 (обновлено: 16:55 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/terakty-1889816469.html
Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции
Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции - РИА Новости, 13.08.2023
Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции
Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:40
2023-08-13T16:55
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут произойти в местах, часто посещаемых иностранцами. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД.&quot;Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами&quot;, - говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что в мире существует "повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании и британских граждан со стороны групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии". В свою очередь, советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Линдерхольм заявил, что правительство и ответственные органы следят за развитием событий, а также "принимают различные меры и тесно сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия распространяемым ненавистническим сообщениям о Швеции". Слова Линдерхольма приводятся на сайте правительственной канцелярии Швеции. В четверг глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
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в мире, швеция, дания, великобритания
В мире, Швеция, Дания, Великобритания
Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции

МИД Британии предупредил своих граждан об угрозе террористических атак в Швеции

© AFP 2023 / ТТ/Tommy PedersenСотрудники шведской полиции
Сотрудники шведской полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / ТТ/Tommy Pedersen
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут произойти в местах, часто посещаемых иностранцами. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД.
«

"Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что в мире существует "повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании и британских граждан со стороны групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии".
В свою очередь, советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Линдерхольм заявил, что правительство и ответственные органы следят за развитием событий, а также "принимают различные меры и тесно сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия распространяемым ненавистническим сообщениям о Швеции". Слова Линдерхольма приводятся на сайте правительственной канцелярии Швеции.
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Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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