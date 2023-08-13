https://ria.ru/20230813/terakty-1889816469.html

Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции

Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции - РИА Новости, 13.08.2023

Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции

Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:40

2023-08-13T16:40

2023-08-13T16:55

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швеция

дания

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Британии предупредило своих граждан о возросшей угрозе террористических атак на территории Швеции, отметив, что нападения могут произойти в местах, часто посещаемых иностранцами. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД."Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами", - говорится в пресс-релизе.В ведомстве добавили, что в мире существует "повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании и британских граждан со стороны групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии". В свою очередь, советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Линдерхольм заявил, что правительство и ответственные органы следят за развитием событий, а также "принимают различные меры и тесно сотрудничают с международными партнерами для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия распространяемым ненавистническим сообщениям о Швеции". Слова Линдерхольма приводятся на сайте правительственной канцелярии Швеции. В четверг глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html

https://ria.ru/20230806/shvetsiya-1888471197.html

швеция

дания

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, дания, великобритания