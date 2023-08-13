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СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023
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23:05 13.08.2023 (обновлено: 23:07 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/terakt-1889857202.html
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе
Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе поручил... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:05
2023-08-13T23:07
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе поручил немедленно выявить всех причастных к террористическому акту в мечети Шахчерах в городе Шираз, передает агентство IRNA. "Вслед за терактом в святыне Шахчерах президент в телефонных разговорах с министром внутренних дел и губернатором Фарса поручил безотлагательно изучить вопросы безопасности в мечети, а также выявить и наказать всех причастных к теракту лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что Раиси также подчеркнул необходимость использовать все медицинские средства для лечения раненых. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Командующий КСИР в провинции Фарс Ядолла Буэли в свою очередь заявил, что в результате теракта погиб лишь один человек, эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Заместитель губернатора по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли позднее уточнил, что число пострадавших достигло восьми. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230813/mecheti-1889851626.html
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в мире, иран, шираз
В мире, Иран, Шираз
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе

IRNA: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с главой МВД страны Ахмадом Вахиди, а также губернатором провинции Фарс Мохаммадом-Хади Иманийе поручил немедленно выявить всех причастных к террористическому акту в мечети Шахчерах в городе Шираз, передает агентство IRNA.
«
"Вслед за терактом в святыне Шахчерах президент в телефонных разговорах с министром внутренних дел и губернатором Фарса поручил безотлагательно изучить вопросы безопасности в мечети, а также выявить и наказать всех причастных к теракту лиц", - говорится в сообщении.
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Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ
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Отмечается, что Раиси также подчеркнул необходимость использовать все медицинские средства для лечения раненых.
Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Командующий КСИР в провинции Фарс Ядолла Буэли в свою очередь заявил, что в результате теракта погиб лишь один человек, эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Заместитель губернатора по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли позднее уточнил, что число пострадавших достигло восьми.
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен осенью 2022 года.
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