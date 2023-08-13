https://ria.ru/20230813/terakt-1889839713.html
В иранской мечети произошел теракт, есть погибшие
В иранской мечети произошел теракт, есть погибшие - РИА Новости, 13.08.2023
В иранской мечети произошел теракт, есть погибшие
В мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз произошел теракт, есть погибшие, передает агентство IRNA. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:44
2023-08-13T19:44
2023-08-13T21:41
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз произошел теракт, есть погибшие, передает агентство IRNA. "В результате нападения на мечеть Шах-Черах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли", — говорится в сообщении.Как сообщило агентство Tasnim, силовики ликвидировали одного из преступников. Другой злоумышленник скрылся, его преследуют.По данным командующего силами Корпуса стражей исламской революции по провинции Фарс Ядоллы Буэли, одного из нападавших удалось задержать. Он также сообщил, что в результате террористической атаки погиб один человек. Информацию подтвердил губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе. Кроме того, как уточнил Буэли, ранения получили еще семь человек. Позже власти сообщили, что число пострадавших выросло до восьми.Это уже второй теракт в данной мечети. В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории храма. По сведениям СМИ, при нападении погибли 13 человек, еще 45 получили ранения.Одного из террористов поймали в ту же ночь, других задержали позже. В мае этого года двоих причастных к преступлению приговорили к смертной казни.
https://ria.ru/20230630/koran-1881498332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шираз, иран
В иранской мечети произошел теракт, есть погибшие
Террористы открыли огонь в мечети Шах-Черах в иранском Ширазе
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
В мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз произошел теракт, есть погибшие, передает агентство IRNA
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"В результате нападения на мечеть Шах-Черах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли", — говорится в сообщении.
Как сообщило агентство Tasnim, силовики ликвидировали одного из преступников. Другой злоумышленник скрылся, его преследуют.
По данным командующего силами Корпуса стражей исламской революции по провинции Фарс Ядоллы Буэли, одного из нападавших удалось задержать. Он также сообщил, что в результате террористической атаки погиб один человек. Информацию подтвердил губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе. Кроме того, как уточнил Буэли, ранения получили еще семь человек. Позже власти сообщили, что число пострадавших выросло до восьми.
Это уже второй теракт в данной мечети. В конце октября 2022 года пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории храма. По сведениям СМИ, при нападении погибли 13 человек, еще 45 получили ранения.
Одного из террористов поймали в ту же ночь, других задержали позже. В мае этого года двоих причастных к преступлению приговорили к смертной казни.
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