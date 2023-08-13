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В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 13.08.2023
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Туризм
 
17:14 13.08.2023 (обновлено: 19:27 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/tailand-1889822385.html
В Таиланде погибла россиянка
В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 13.08.2023
В Таиланде погибла россиянка
Тело тридцатидвухлетней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя, передает интернет-портал Pattaya News. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:14
2023-08-13T19:27
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
россия
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БАНГКОК, 13 авг — РИА Новости. Тело тридцатидвухлетней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя, передает интернет-портал Pattaya News. Труп женщины, которую в статье назвали Дарьей, обнаружили сегодня около 7 утра (3:00 мск). Прибывшие на место полицейские также нашли рядом с погибшей ее друга —владельца квартиры, 30-летнего россиянина по имени Федор. Уточняется, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог четко ответить на вопросы дознавателей. В квартире полицейские обнаружили следы употребления алкоголя, но не нашли никаких следов борьбы, уточняется в материале. Тем не менее владельца квартиры задержали до полного выяснения обстоятельств. Сейчас он находится в камере временного содержания при полицейском участке. Никаких обвинений полиция ему пока не предъявила.Портал, ссылаясь на сведения иммиграционной полиции, отмечает, что несколько дней назад Дарья обращалась в городской иммиграционный отдел из-за утери паспорта. Ей нужна была выписка из электронных учетов для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину. Следствие пока рассматривает все возможные версии происшествия, включая несчастный случай и убийство.
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888098370.html
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новости - туризм, таиланд, паттайя, россия
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Россия
В Таиланде погибла россиянка

В Таиланде при падении с высоты погибла россиянка

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 13 авг — РИА Новости. Тело тридцатидвухлетней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя, передает интернет-портал Pattaya News.
Труп женщины, которую в статье назвали Дарьей, обнаружили сегодня около 7 утра (3:00 мск). Прибывшие на место полицейские также нашли рядом с погибшей ее друга —владельца квартиры, 30-летнего россиянина по имени Федор. Уточняется, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог четко ответить на вопросы дознавателей.
В квартире полицейские обнаружили следы употребления алкоголя, но не нашли никаких следов борьбы, уточняется в материале. Тем не менее владельца квартиры задержали до полного выяснения обстоятельств. Сейчас он находится в камере временного содержания при полицейском участке. Никаких обвинений полиция ему пока не предъявила.
Портал, ссылаясь на сведения иммиграционной полиции, отмечает, что несколько дней назад Дарья обращалась в городской иммиграционный отдел из-за утери паспорта. Ей нужна была выписка из электронных учетов для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину.
Следствие пока рассматривает все возможные версии происшествия, включая несчастный случай и убийство.
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