https://ria.ru/20230813/tailand-1889822385.html

В Таиланде погибла россиянка

В Таиланде погибла россиянка - РИА Новости, 13.08.2023

В Таиланде погибла россиянка

Тело тридцатидвухлетней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя, передает интернет-портал Pattaya News. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:14

2023-08-13T17:14

2023-08-13T19:27

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БАНГКОК, 13 авг — РИА Новости. Тело тридцатидвухлетней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя, передает интернет-портал Pattaya News. Труп женщины, которую в статье назвали Дарьей, обнаружили сегодня около 7 утра (3:00 мск). Прибывшие на место полицейские также нашли рядом с погибшей ее друга —владельца квартиры, 30-летнего россиянина по имени Федор. Уточняется, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог четко ответить на вопросы дознавателей. В квартире полицейские обнаружили следы употребления алкоголя, но не нашли никаких следов борьбы, уточняется в материале. Тем не менее владельца квартиры задержали до полного выяснения обстоятельств. Сейчас он находится в камере временного содержания при полицейском участке. Никаких обвинений полиция ему пока не предъявила.Портал, ссылаясь на сведения иммиграционной полиции, отмечает, что несколько дней назад Дарья обращалась в городской иммиграционный отдел из-за утери паспорта. Ей нужна была выписка из электронных учетов для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину. Следствие пока рассматривает все возможные версии происшествия, включая несчастный случай и убийство.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888098370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, таиланд, паттайя, россия