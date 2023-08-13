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Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света - РИА Новости, 13.08.2023
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07:05 13.08.2023 (обновлено: 07:06 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/svet-1889769461.html
Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света
Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света - РИА Новости, 13.08.2023
Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света
Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T07:05
2023-08-13T07:06
происшествия
приморский край
константиновка
заречный
дальневосточная распределительная сетевая компания
жкх
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК). В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС. "В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (села Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятино энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в г. Уссурийск)", - рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что без света из-за разлива реки остаются село Рязановка и поселок Ромашка Хасанского округа. Начать ремонт в населенных пунктах трех муниципалитетов пока нельзя из-за сильного подъема уровня воды и отсутствия проезда. "За прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК посредством пешего обхода ЛЭП, плавсредств, а также с помощью современных технических решений установили места повреждений энергообъектов, вызванных паводками. Исходя из особенностей повреждений, специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации ситуаций после улучшения паводковой обстановки", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html
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приморский край
константиновка
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происшествия, приморский край, константиновка, заречный, дальневосточная распределительная сетевая компания, жкх, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Константиновка, Заречный, Дальневосточная распределительная сетевая компания, ЖКХ, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света

ДРСК: жители 13 населенных пунктов Приморья остаются без света из-за паводков

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В подтопленном Уссурийске эвакуировали почти 800 человек
05:51
"В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (села Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятино энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в г. Уссурийск)", - рассказали в компании.
В пресс-службе добавили, что без света из-за разлива реки остаются село Рязановка и поселок Ромашка Хасанского округа. Начать ремонт в населенных пунктах трех муниципалитетов пока нельзя из-за сильного подъема уровня воды и отсутствия проезда.
"За прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК посредством пешего обхода ЛЭП, плавсредств, а также с помощью современных технических решений установили места повреждений энергообъектов, вызванных паводками. Исходя из особенностей повреждений, специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации ситуаций после улучшения паводковой обстановки", - отметили в пресс-службе.
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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ПроисшествияПриморский крайКонстантиновкаЗаречныйДальневосточная распределительная сетевая компанияЖКХПримгидрометМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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