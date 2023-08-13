https://ria.ru/20230813/svet-1889769461.html

Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света

Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света - РИА Новости, 13.08.2023

Жители 13 населенных пунктов Приморья остались без света

Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T07:05

2023-08-13T07:05

2023-08-13T07:06

происшествия

приморский край

константиновка

заречный

дальневосточная распределительная сетевая компания

жкх

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889695107_0:0:3469:1951_1920x0_80_0_0_233f9da3a851ce4716e4d063519f10d8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Света полностью или частично нет в 13 населенных пунктах трех муниципалитетов Приморского края из-за повреждения энергообъектов при паводках, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК). В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС. "В настоящий момент без электроснабжения остаются потребители в Октябрьском муниципальном округе (села Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, часть села Новогеоргиевка и часть села Чернятино). Часть Новогеоргиевки и Чернятино энергетикам удалось запитать от дизель-генераторных установок (ДГУ); в Уссурийском городском округе (села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в г. Уссурийск)", - рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что без света из-за разлива реки остаются село Рязановка и поселок Ромашка Хасанского округа. Начать ремонт в населенных пунктах трех муниципалитетов пока нельзя из-за сильного подъема уровня воды и отсутствия проезда. "За прошедшие сутки в некоторых населенных пунктах, несмотря на все трудности, энергетики ДРСК посредством пешего обхода ЛЭП, плавсредств, а также с помощью современных технических решений установили места повреждений энергообъектов, вызванных паводками. Исходя из особенностей повреждений, специалисты уже составили предварительный план действий по ликвидации ситуаций после улучшения паводковой обстановки", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889766749.html

https://ria.ru/20230813/damba-1889766564.html

приморский край

константиновка

заречный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, константиновка, заречный, дальневосточная распределительная сетевая компания, жкх, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)