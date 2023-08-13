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На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек - РИА Новости, 13.08.2023
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13:58 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/sudan-1889799723.html
На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек
На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек - РИА Новости, 13.08.2023
На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек
Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:58
2023-08-13T13:58
в мире
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южный дарфур
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на медицинские источники. Согласно источникам, столкновения вспыхнули в пятницу вечером. Очевидцы заявили телеканалу, что в административном центре провинции (городе Ньяла) было использовано тяжелое вооружение. Как пишет издание Sudan Tribune, столкновения происходят между двумя арабскими племенами в связи с взаимными обвинениями в похищении скота и давлением со стороны Сил быстрого реагирования (СБР), которые пытаются заручиться поддержкой племен для противостояния суданским вооруженным силам. Межплеменные столкновения не редкость для многонационального Судана. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) Судана под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.
https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html
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в мире, судан, южный дарфур, дарфур, оон
В мире, Судан, Южный Дарфур, Дарфур, ООН
На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек

В межплеменных столкновениях на юго-западе Судана погибли не менее 200 человек

© AP Photo / Marwan AliСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на медицинские источники.
Согласно источникам, столкновения вспыхнули в пятницу вечером. Очевидцы заявили телеканалу, что в административном центре провинции (городе Ньяла) было использовано тяжелое вооружение.
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Как пишет издание Sudan Tribune, столкновения происходят между двумя арабскими племенами в связи с взаимными обвинениями в похищении скота и давлением со стороны Сил быстрого реагирования (СБР), которые пытаются заручиться поддержкой племен для противостояния суданским вооруженным силам.
Межплеменные столкновения не редкость для многонационального Судана. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) Судана под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.
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