На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек
В межплеменных столкновениях на юго-западе Судана погибли не менее 200 человек
© AP Photo / Marwan AliСудан
© AP Photo / Marwan Ali
Судан. Архивное фото
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на медицинские источники.
Согласно источникам, столкновения вспыхнули в пятницу вечером. Очевидцы заявили телеканалу, что в административном центре провинции (городе Ньяла) было использовано тяжелое вооружение.
Как пишет издание Sudan Tribune, столкновения происходят между двумя арабскими племенами в связи с взаимными обвинениями в похищении скота и давлением со стороны Сил быстрого реагирования (СБР), которые пытаются заручиться поддержкой племен для противостояния суданским вооруженным силам.
Межплеменные столкновения не редкость для многонационального Судана. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) Судана под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.