https://ria.ru/20230813/sudan-1889799723.html

На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек

На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек - РИА Новости, 13.08.2023

На юго-западе Судана погибли не менее 200 человек

Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:58

2023-08-13T13:58

2023-08-13T13:58

в мире

судан

южный дарфур

дарфур

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c3e89e10bb216b5eb90622b07e1b09c.jpg

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Не менее 200 человек погибли в ходе межплеменных столкновений в провинции Южный Дарфур на юго-западе Судана, сообщил телеканал Al-Sharq со ссылкой на медицинские источники. Согласно источникам, столкновения вспыхнули в пятницу вечером. Очевидцы заявили телеканалу, что в административном центре провинции (городе Ньяла) было использовано тяжелое вооружение. Как пишет издание Sudan Tribune, столкновения происходят между двумя арабскими племенами в связи с взаимными обвинениями в похищении скота и давлением со стороны Сил быстрого реагирования (СБР), которые пытаются заручиться поддержкой племен для противостояния суданским вооруженным силам. Межплеменные столкновения не редкость для многонационального Судана. В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) Судана под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.

https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html

https://ria.ru/20230703/sudan-1881813285.html

судан

южный дарфур

дарфур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, южный дарфур, дарфур, оон