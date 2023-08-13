https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889781407.html
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.08.2023
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:26
2023-08-13T10:26
2023-08-13T18:25
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем строителя. <...> Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", — говорится в поздравлении.По его словам, в России благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объемы жилищного строительства. Он также отметил самоотверженную работу строителей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. <...> Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания", — добавил президент.Работников строительной отрасли также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, он отметил почетность и важность профессии. По его словам, несмотря на внешнее санкционное давление, отрасль успешно решает важные задачи, поставленные президентом, и ставит новые рекорды. Такое трудолюбие и преданность интересам страны заслуживают искренней благодарности."В 2022 году введено в эксплуатацию 102,7 миллиона квадратных метров жилья, отремонтировано более 50 тысяч многоквартирных домов. Важно не снижать набранные темпы и завершить 2023-й с показателями не ниже прошлого года", — отметил Мишустин.
https://realty.ria.ru/20230718/matvienko-1884913620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики в РФ
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем строителя. <...> Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", — говорится в поздравлении.
По его словам, в России благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объемы жилищного строительства. Он также отметил самоотверженную работу строителей в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
.
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"В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. <...> Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания", — добавил президент.
Работников строительной отрасли также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, он отметил почетность и важность профессии. По его словам, несмотря на внешнее санкционное давление, отрасль успешно решает важные задачи, поставленные президентом, и ставит новые рекорды. Такое трудолюбие и преданность интересам страны заслуживают искренней благодарности.
"В 2022 году введено в эксплуатацию 102,7 миллиона квадратных метров жилья, отремонтировано более 50 тысяч многоквартирных домов. Важно не снижать набранные темпы и завершить 2023-й с показателями не ниже прошлого года", — отметил Мишустин.
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