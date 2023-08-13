https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889474974.html

День строителя в России

День строителя в России - РИА Новости, 13.08.2023

День строителя в России

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T03:00

2023-08-13T03:00

2023-08-13T03:26

справки

россия

день строителя

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Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. Считается, что идея учредить День строителя посетила первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер был так впечатлен масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются такие сооружения. Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. По итогам 2022 года строительная отрасль обеспечила 12,7% от общего объема ВВП. В настоящее время в сфере строительства и ЖКХ работают более 480 тысяч организаций, в которых трудятся 11 миллионов человек. Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. По итогам 2022 года было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья, что стало самым лучшим показателем за всю историю России. Были улучшены жилищные условия более 3,7 миллиона семей, 195 тысяч человек были переселены из аварийных домов, благоустроены 11 тысяч дворовых и общественных территорий. При этом план расселения аварийного жилья по итогам 2022 года был перевыполнен на 68%. За первое полугодие 2023 года в России общий ввод жилья составил 49,5 миллиона квадратных метров.Перед Минстроем стоит задача к 2030 году ежегодно вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно. День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики. В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли. Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день строителя