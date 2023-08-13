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Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 13.08.2023 (обновлено: 21:59 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889847103.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР - РИА Новости, 13.08.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
Российские военные не позволили солдатам ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:03
2023-08-13T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
старомайорское
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.&quot;Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены&quot;, — сказал он.Чехов добавил, что передовые части группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Он подчеркнул, что противник несет потери в живой силе и технике. Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе Макаровки и Приютного удалось ликвидировать опорный и наблюдательный пункты националистов. Реактивная артиллерия, в свою очередь, уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США возле Новодонецкого. Кроме того, российские военные при помощи беспилотника поразили украинский противотанковый ракетный комплекс возле Новомихайловки. Авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, старомайорское, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Старомайорское, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу возле Урожайного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевые позиции российских военных в зоне спецоперации
Боевые позиции российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевые позиции российских военных в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.
«

"Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены", — сказал он.

Чехов добавил, что передовые части группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Он подчеркнул, что противник несет потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе Макаровки и Приютного удалось ликвидировать опорный и наблюдательный пункты националистов. Реактивная артиллерия, в свою очередь, уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США возле Новодонецкого.
Кроме того, российские военные при помощи беспилотника поразили украинский противотанковый ракетный комплекс возле Новомихайловки. Авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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