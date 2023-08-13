https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889847103.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР - РИА Новости, 13.08.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
Российские военные не позволили солдатам ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:03
2023-08-13T21:03
2023-08-13T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
старомайорское
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов."Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены", — сказал он.Чехов добавил, что передовые части группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии наносят огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Он подчеркнул, что противник несет потери в живой силе и технике. Начальник пресс-центра также сообщил, что в районе Макаровки и Приютного удалось ликвидировать опорный и наблюдательный пункты националистов. Реактивная артиллерия, в свою очередь, уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США возле Новодонецкого. Кроме того, российские военные при помощи беспилотника поразили украинский противотанковый ракетный комплекс возле Новомихайловки. Авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, старомайорское, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Старомайорское, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в ДНР
ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу возле Урожайного