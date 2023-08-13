https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796219.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные в Запорожской области поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:16
2023-08-13T13:16
2023-08-13T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ", - отмечает МО РФ.В целом в течение суток российскими военными поражена живая сила и техника противника в 137 районах."Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что российские военнослужащие отразили атаку противника юго-западнее Успеновки в Запорожской области. Кроме того, было нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки.
https://ria.ru/20230813/mi-8-1889796117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России поразили командный пункт девятого армейского корпуса ВСУ
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили передовой командный пункт 9-го армейского корпуса украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ
", - говорится в сводке военного ведомства.
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"В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики
поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ", - отмечает МО РФ.
В целом в течение суток российскими военными поражена живая сила и техника противника в 137 районах.
"Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что российские военнослужащие отразили атаку противника юго-западнее Успеновки в Запорожской области. Кроме того, было нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки.
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