https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889792590.html
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:36
2023-08-13T12:36
2023-08-13T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. "Операторами FPV дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве.На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник коптерного типа залетает прямо в проем ворот здания, где находится спутниковый терминал, после чего следует взрыв.В конце июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском тактическом направлении.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887287880.html
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры уничтожения спутниковой системы Starlink
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы "Старлинк", используемого ВСУ.
2023-08-13T12:36
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink, использовавшегося ВСУ
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные.
«
"Операторами FPV дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве.
На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник коптерного типа залетает прямо в проем ворот здания, где находится спутниковый терминал, после чего следует взрыв.
В конце июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском тактическом направлении.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко