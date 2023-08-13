https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889792590.html

Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink

Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink - РИА Новости, 13.08.2023

Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:36

2023-08-13T12:36

2023-08-13T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. "Операторами FPV дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве.На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник коптерного типа залетает прямо в проем ворот здания, где находится спутниковый терминал, после чего следует взрыв.В конце июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском тактическом направлении.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887287880.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения спутниковой системы Starlink Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы "Старлинк", используемого ВСУ. 2023-08-13T12:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины