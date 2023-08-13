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Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 13.08.2023 (обновлено: 15:25 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889792590.html
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:36
2023-08-13T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные. &quot;Операторами FPV дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен&quot;, — рассказали в военном ведомстве.На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник коптерного типа залетает прямо в проем ворот здания, где находится спутниковый терминал, после чего следует взрыв.В конце июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском тактическом направлении.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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россия
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РИА Новости
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4.7
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Кадры уничтожения спутниковой системы Starlink
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы "Старлинк", используемого ВСУ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink

Минобороны показало уничтожение дроном терминала Starlink, использовавшегося ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали украинские военные.
«

"Операторами FPV дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве.

На опубликованном видеоролике видно, как беспилотник коптерного типа залетает прямо в проем ворот здания, где находится спутниковый терминал, после чего следует взрыв.
В конце июля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском тактическом направлении.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Российские средства РЭБ начали глушить интернет Starlink, заявил Марочко
31 июля, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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