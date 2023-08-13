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Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.08.2023 (обновлено: 08:13 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html
Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2023
Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Российские военные группировки "Центр" отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:04
2023-08-13T08:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные группировки "Центр" отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины", — отметил он.Савчук добавил, что потери Киева при этом составили более 80 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили БМП, бронированную машину, а также 120-миллиметровый миномет противника.Начальник пресс-центра уточнил, что на Сватовском направлении артиллерия и авиация группировки "Центр" отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады украинских войск. При этом противник потерял до десяти человек и боевую бронированную машину.В свою очередь, Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невского и Пролетарского, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889748974.html
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вооруженные силы украины, су-34, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные группировки "Центр" отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины", — отметил он.
Савчук добавил, что потери Киева при этом составили более 80 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили БМП, бронированную машину, а также 120-миллиметровый миномет противника.
Начальник пресс-центра уточнил, что на Сватовском направлении артиллерия и авиация группировки "Центр" отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады украинских войск. При этом противник потерял до десяти человек и боевую бронированную машину.
В свою очередь, Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невского и Пролетарского, заключил собеседник агентства.
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