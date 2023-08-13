https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889765400.html

Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2023

Российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Российские военные группировки "Центр" отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:04

2023-08-13T05:04

2023-08-13T08:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886009507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07b937c29845fa98c99724c909afec56.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные группировки "Центр" отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины", — отметил он.Савчук добавил, что потери Киева при этом составили более 80 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили БМП, бронированную машину, а также 120-миллиметровый миномет противника.Начальник пресс-центра уточнил, что на Сватовском направлении артиллерия и авиация группировки "Центр" отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады украинских войск. При этом противник потерял до десяти человек и боевую бронированную машину.В свою очередь, Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невского и Пролетарского, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889748974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, су-34, безопасность, вооруженные силы рф