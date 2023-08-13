https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889692000.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:25

2023-08-13T15:25

2023-08-13T15:34

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 14 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно ликвидированы 137 районов скопления живой силы и техники противника, командный пункт и пункт управления беспилотниками. Украинская армия потеряла около 550 военнослужащих убитыми и ранеными. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 25 дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотников, 429 зенитных ракетных комплексов, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 274 танка и других бронемашин, 5862 орудия полевой артиллерии и 12 207 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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