https://ria.ru/20230813/spetskatery-1889842877.html
Вооружение спецкатеров "Калашникова" усилят по опыту СВО
Вооружение спецкатеров "Калашникова" усилят по опыту СВО - РИА Новости, 13.08.2023
Вооружение спецкатеров "Калашникова" усилят по опыту СВО
Вооружение катеров специального назначения БК-10 усилят по результатам их применения в специальной военной операции, сообщил в воскресенье журналистам президент РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:13
2023-08-13T20:13
2023-08-13T20:13
технологии
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Вооружение катеров специального назначения БК-10 усилят по результатам их применения в специальной военной операции, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. По его словам, у концерна есть несколько вопросов, связанных с катерами, это защищенность, скорость, маневренность и вооружение. "Защищенность, можно сказать, вполне достаточна для традиционных видов вооружения, хотя требуется защита от беспилотных летательных аппаратов - новая угроза, которая проявилась именно в этом конфликте", - сказал он. "Что касается вооружения, то у нас была возможность устанавливать пулеметное вооружение под 7,62 и 12,7, так вот показало, прежде всего, эффективность вооружение 12,7 - калибр 7,62 оказался мелковат для решения этих задач", - отметил Лушников. "Поэтому вот такое решение напрашивается и оно будет внедряться", - добавил он. БК-10 предназначен для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие. Катер имеет водоизмещение 6 тонн и способен развивать 40 узлов.
https://ria.ru/20230813/kalashnikov-1889842452.html
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технологии
Вооружение спецкатеров "Калашникова" усилят по опыту СВО
Вооружение спецкатеров БК-10 "Калашникова" усилят по опыту СВО
КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Вооружение катеров специального назначения БК-10 усилят по результатам их применения в специальной военной операции, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
По его словам, у концерна есть несколько вопросов, связанных с катерами, это защищенность, скорость, маневренность и вооружение.
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«
"Защищенность, можно сказать, вполне достаточна для традиционных видов вооружения, хотя требуется защита от беспилотных летательных аппаратов - новая угроза, которая проявилась именно в этом конфликте", - сказал он.
«
"Что касается вооружения, то у нас была возможность устанавливать пулеметное вооружение под 7,62 и 12,7, так вот показало, прежде всего, эффективность вооружение 12,7 - калибр 7,62 оказался мелковат для решения этих задач", - отметил Лушников.
«
"Поэтому вот такое решение напрашивается и оно будет внедряться", - добавил он.
БК-10 предназначен для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие. Катер имеет водоизмещение 6 тонн и способен развивать 40 узлов.
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