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Умерла дочь Сергея Королева - РИА Новости, 13.08.2023
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00:12 13.08.2023 (обновлено: 07:29 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/smert-1889759579.html
Умерла дочь Сергея Королева
Умерла дочь Сергея Королева - РИА Новости, 13.08.2023
Умерла дочь Сергея Королева
Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева Наталия умерла на 89-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Роскосмос". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T00:12
2023-08-13T07:29
сергей королев
роскосмос
общество
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева Наталия умерла на 89-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Роскосмос"."Скончалась дочь Сергея Павловича Королева. Роскосмос выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королевой — дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королева, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа", — говорится в публикации.Наталия Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она выбрала профессию врача-хирурга, окончила Первый медицинский институт, а позднее преподавала в нем. Также работала в Боткинской больнице. Королева защитила докторскую диссертацию, состоя в Союзе писателей.
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сергей королев, роскосмос, общество
Сергей Королев, Роскосмос, Общество
Умерла дочь Сергея Королева

Умерла дочь основоположника космонавтики Королева

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДочь советского ученого, конструктора Сергея Королева Наталия Королева
Дочь советского ученого, конструктора Сергея Королева Наталия Королева - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Дочь советского ученого, конструктора Сергея Королева Наталия Королева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева Наталия умерла на 89-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Роскосмос".
"Скончалась дочь Сергея Павловича Королева. Роскосмос выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королевой — дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королева, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа", — говорится в публикации.
Наталия Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она выбрала профессию врача-хирурга, окончила Первый медицинский институт, а позднее преподавала в нем. Также работала в Боткинской больнице. Королева защитила докторскую диссертацию, состоя в Союзе писателей.
 
Сергей КоролевРоскосмосОбщество
 
 
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