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Умерла дочь Сергея Королева
Умерла дочь Сергея Королева - РИА Новости, 13.08.2023
Умерла дочь Сергея Королева
Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева Наталия умерла на 89-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Роскосмос". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T00:12
2023-08-13T00:12
2023-08-13T07:29
сергей королев
роскосмос
общество
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева Наталия умерла на 89-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Роскосмос"."Скончалась дочь Сергея Павловича Королева. Роскосмос выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королевой — дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королева, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа", — говорится в публикации.Наталия Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она выбрала профессию врача-хирурга, окончила Первый медицинский институт, а позднее преподавала в нем. Также работала в Боткинской больнице. Королева защитила докторскую диссертацию, состоя в Союзе писателей.
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сергей королев, роскосмос, общество
Сергей Королев, Роскосмос, Общество
Умерла дочь Сергея Королева
Умерла дочь основоположника космонавтики Королева