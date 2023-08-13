Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:05 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/siriya-1889857037.html
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:05
2023-08-13T23:05
война в сирии
в мире
сирия
сша
эт-танф
f-16
f-35
центр примирения враждующих сторон в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Латакия.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
сирия
сша
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16, F-35, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Американская коалиция 13 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.
Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Латакия.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Американские военные, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
12 августа, 21:00
 
Война в СирииВ миреСирияСШАЭт-ТанфF-16F-35Центр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала