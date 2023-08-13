https://ria.ru/20230813/siriya-1889857037.html

Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.08.2023

Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:05

2023-08-13T23:05

2023-08-13T23:05

война в сирии

в мире

сирия

сша

эт-танф

f-16

f-35

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Латакия.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html

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сша

эт-танф

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии