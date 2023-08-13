https://ria.ru/20230813/siriya-1889857037.html
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:05
2023-08-13T23:05
2023-08-13T23:05
война в сирии
в мире
сирия
сша
эт-танф
f-16
f-35
центр примирения враждующих сторон в сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Латакия.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
сирия
сша
эт-танф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16, F-35, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Минобороны сообщило о 13 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Американская коалиция 13 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии