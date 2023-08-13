https://ria.ru/20230813/shassi-1889800543.html

Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси

Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси - РИА Новости, 13.08.2023

Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси

Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:07

2023-08-13T14:07

2023-08-13T14:07

новое оружие россии

безопасность

тор (зенитный ракетный комплекс)

россия

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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель Мытищинского машиностроительного завода (входит в "Калашников"). "Инициативная разработка - проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", - сказал он. По словам представителя ММЗ, основные преимущества нового шасси - ресурс, так как у гусеничного шасси оно меньше, а также колёсная база стоит дешевле. Он добавил, что в войска ЗРК с новой базой может поступить в 2024 - 2025 годах.

https://ria.ru/20230710/rakety-1883223646.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, тор (зенитный ракетный комплекс), россия