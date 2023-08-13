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Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси - РИА Новости, 13.08.2023
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Новое оружие России
 
14:07 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/shassi-1889800543.html
Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси
Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси - РИА Новости, 13.08.2023
Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси
Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:07
2023-08-13T14:07
новое оружие россии
безопасность
тор (зенитный ракетный комплекс)
россия
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель Мытищинского машиностроительного завода (входит в "Калашников"). "Инициативная разработка - проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", - сказал он. По словам представителя ММЗ, основные преимущества нового шасси - ресурс, так как у гусеничного шасси оно меньше, а также колёсная база стоит дешевле. Он добавил, что в войска ЗРК с новой базой может поступить в 2024 - 2025 годах.
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безопасность, тор (зенитный ракетный комплекс), россия
Новое оружие России, Безопасность, Тор (зенитный ракетный комплекс), Россия
Комплекс ПВО "Тор" испытывают на колесном шасси

Разработчик сообщил об испытаниях комплекса ПВО "Тор" на колесном шасси

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор" испытывают на колёсной базе, с новым шасси он может пойти в войска в 2024-2025 годах, сообщил РИА Новости представитель Мытищинского машиностроительного завода (входит в "Калашников").
"Инициативная разработка - проект пересадить "Тор" на колёсный ход. Сейчас шасси проходит испытание", - сказал он.
По словам представителя ММЗ, основные преимущества нового шасси - ресурс, так как у гусеничного шасси оно меньше, а также колёсная база стоит дешевле.
Он добавил, что в войска ЗРК с новой базой может поступить в 2024 - 2025 годах.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТор (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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