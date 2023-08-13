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Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси - РИА Новости, 13.08.2023
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Новое оружие России
 
13:24 13.08.2023 (обновлено: 13:41 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/shassi-1889796966.html
Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси
Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси - РИА Новости, 13.08.2023
Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси
Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:24
2023-08-13T13:41
новое оружие россии
безопасность
с-300в4
россия
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом СВО, сообщил РИА Новости представитель завода.По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину."Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось", - отметил представитель ММЗ.Он сообщил, что в новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система, повышена эргономика.На ММЗ уточнили, что создан опытный образец нового шасси.
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безопасность, с-300в4, россия
Новое оружие России, Безопасность, С-300В4, Россия
Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси

Мытищинский машиностроительный завод создал бронированное шасси для ЗРС С300-В4

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом СВО, сообщил РИА Новости представитель завода.
По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину.
"Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось", - отметил представитель ММЗ.
Он сообщил, что в новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система, повышена эргономика.
На ММЗ уточнили, что создан опытный образец нового шасси.
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