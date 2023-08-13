https://ria.ru/20230813/shassi-1889796966.html

Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси

Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси - РИА Новости, 13.08.2023

Зенитная ракетная система С300-В4 получила бронированное шасси

Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:24

2023-08-13T13:24

2023-08-13T13:41

новое оружие россии

безопасность

с-300в4

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738697_0:100:3077:1831_1920x0_80_0_0_80812915f302ac72e4119a3995f2b2e8.jpg

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Мытищинский машиностроительный завод (входит в "Калашников") разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом СВО, сообщил РИА Новости представитель завода.По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину."Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось", - отметил представитель ММЗ.Он сообщил, что в новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система, повышена эргономика.На ММЗ уточнили, что создан опытный образец нового шасси.

https://ria.ru/20230621/zrk-1879551003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, с-300в4, россия