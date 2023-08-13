https://ria.ru/20230813/serbiya-1889792420.html

Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках

Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках - РИА Новости, 13.08.2023

Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что, пока он является главой государства, не подпишет никаких законов об однополых браках и трех полах. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:34

2023-08-13T12:34

2023-08-13T12:34

в мире

сербия

александр вучич

ана брнабич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что, пока он является главой государства, не подпишет никаких законов об однополых браках и трех полах. "Не подпишу документа о признании (никакого) другого пола, кроме мужского и женского, или гендерфлюид, когда человек говорит, что ощущает себя то мужчиной, то женщиной", - заявил Вучич. По его словам, подобные идеи, в числе которых узаконить однополые браки, находят поддержку у сербского премьера Аны Брнабич. Премьер не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Сербское общество является традиционным, заявил Вучич. "Пока я президент, нельзя (принимать законов об однополых браках - ред.)", - добавил он. По его словам, "из ЕС на нас нападают из-за этого". "Отлично - вините меня..., я этого не допустил", - подчеркнул президент Сербии.

https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, александр вучич, ана брнабич, евросоюз