Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/serbiya-1889792420.html
Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках
Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках - РИА Новости, 13.08.2023
Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках
Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что, пока он является главой государства, не подпишет никаких законов об однополых браках и трех полах. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:34
2023-08-13T12:34
в мире
сербия
александр вучич
ана брнабич
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что, пока он является главой государства, не подпишет никаких законов об однополых браках и трех полах. "Не подпишу документа о признании (никакого) другого пола, кроме мужского и женского, или гендерфлюид, когда человек говорит, что ощущает себя то мужчиной, то женщиной", - заявил Вучич. По его словам, подобные идеи, в числе которых узаконить однополые браки, находят поддержку у сербского премьера Аны Брнабич. Премьер не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Сербское общество является традиционным, заявил Вучич. "Пока я президент, нельзя (принимать законов об однополых браках - ред.)", - добавил он. По его словам, "из ЕС на нас нападают из-за этого". "Отлично - вините меня..., я этого не допустил", - подчеркнул президент Сербии.
https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, ана брнабич, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ана Брнабич, Евросоюз
Президент Сербии заявил, что не подпишет законов об однополых браках

Президент Сербии заявил, что не подпишет законов о трех полах и однополых браках

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что, пока он является главой государства, не подпишет никаких законов об однополых браках и трех полах.
"Не подпишу документа о признании (никакого) другого пола, кроме мужского и женского, или гендерфлюид, когда человек говорит, что ощущает себя то мужчиной, то женщиной", - заявил Вучич.
По его словам, подобные идеи, в числе которых узаконить однополые браки, находят поддержку у сербского премьера Аны Брнабич. Премьер не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.
Сербское общество является традиционным, заявил Вучич. "Пока я президент, нельзя (принимать законов об однополых браках - ред.)", - добавил он.
По его словам, "из ЕС на нас нападают из-за этого". "Отлично - вините меня..., я этого не допустил", - подчеркнул президент Сербии.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
3 августа, 23:21
 
В миреСербияАлександр ВучичАна БрнабичЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала