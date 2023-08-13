https://ria.ru/20230813/sanktsii-1889802309.html

Сирия решительно осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

Сирия решительно осуждает новые санкции Запада против Белоруссии - РИА Новости, 13.08.2023

Сирия решительно осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

Сирия решительно осуждает новые санкции Запада против Белоруссии, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:22

2023-08-13T14:22

2023-08-13T14:22

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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Сирия решительно осуждает новые санкции Запада против Белоруссии, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел. США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа". В свою очередь, Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии. Кроме того, Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий. "Сирийская Арабская Республика решительно осуждает недавно наложенный западными странами новый пакет санкций и ограничений в отношении дружественной Республики Беларусь, враждебные заявления западных официальных лиц и их попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии", - сообщил МИД Сирии в соцсети. Санкционный режим США в отношении Белоруссии был инициирован в 2006 году указом президента Джорджа Буша. С тех пор США и ЕС последовательно расширяют санкционное давление на Минск. Так, ранее на этой неделе Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, в том числе заводов по производству оптико-электронных и радиоэлектронных изделий и "Оршанского авиаремонтного завода". До этого Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии и объявил запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

https://ria.ru/20230813/polsha-1889780866.html

https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

белоруссия

сирия

сша

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в мире, белоруссия, джордж буш (младший), белавиа, евросоюз, сирия, сша