https://ria.ru/20230813/salyut-1889788402.html

На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард

На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард - РИА Новости, 13.08.2023

На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард

Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:04

2023-08-13T12:04

2023-08-13T12:04

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном управлении проектами "Центр 800". Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с музыкального фестиваля "Великая Русь", когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского на Стрелке (месте слияния Оки и Волги), полетели остатки пиротехнического снаряда. "Двенадцатого августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия. Проводится внутренняя проверка, в причинах инцидента разбираются все ответственные службы", - сообщили в организации. В пресс-службе "Центра 800" подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. "На месте проведения мероприятия дежурила "скорая". Обращений от нижегородцев в экстренные службы не поступало, информации о пострадавших нет", - отметили в организации. В свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили, что "заявок по инциденту... на фестивале "Великая Русь" в службу спасения не поступало".

https://ria.ru/20230620/debosh-1879296714.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород