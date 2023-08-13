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На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард
На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард - РИА Новости, 13.08.2023
На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард
Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:04
2023-08-13T12:04
2023-08-13T12:04
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном управлении проектами "Центр 800". Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с музыкального фестиваля "Великая Русь", когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского на Стрелке (месте слияния Оки и Волги), полетели остатки пиротехнического снаряда. "Двенадцатого августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия. Проводится внутренняя проверка, в причинах инцидента разбираются все ответственные службы", - сообщили в организации. В пресс-службе "Центра 800" подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. "На месте проведения мероприятия дежурила "скорая". Обращений от нижегородцев в экстренные службы не поступало, информации о пострадавших нет", - отметили в организации. В свою очередь, в региональном управлении МЧС сообщили, что "заявок по инциденту... на фестивале "Великая Русь" в службу спасения не поступало".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
На зрителей салюта в Нижнем Новгороде упали остатки петард
В Нижнем Новгороде выясняют причины ЧП с упавшими петардами во время салюта
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причину инцидента с полетевшими в сторону зрителей остатками петард во время салюта выясняют в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном управлении проектами "Центр 800".
Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с музыкального фестиваля "Великая Русь", когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского
на Стрелке (месте слияния Оки и Волги), полетели остатки пиротехнического снаряда.
"Двенадцатого августа в районе амфитеатра на Стрелке упали остатки отработанного пиротехнического изделия. Проводится внутренняя проверка, в причинах инцидента разбираются все ответственные службы", - сообщили в организации.
В пресс-службе "Центра 800" подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
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"На месте проведения мероприятия дежурила "скорая". Обращений от нижегородцев в экстренные службы не поступало, информации о пострадавших нет", - отметили в организации.
В свою очередь, в региональном управлении МЧС
сообщили, что "заявок по инциденту... на фестивале "Великая Русь" в службу спасения не поступало".