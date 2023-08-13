https://ria.ru/20230813/rebenok-1889835712.html

В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка

В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка - РИА Новости, 13.08.2023

В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за критического ухудшения состояния здоровья... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:18

2023-08-13T19:18

2023-08-13T19:18

хабаровск

южно-сахалинск

москва

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, в соответствии с процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены, сообщили РИА Новости в перевозчике. "Рейс SU1742 Москва — Южно-Сахалинск от 12 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска по причине критического ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка в полёте. Потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки ребёнок был передан медицинским работникам", - сообщили в "Аэрофлоте".Родители отказались от дальнейшего продолжения полёта и сопроводили ребёнка с врачами в больницу. "В соответствии с установленными процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены", - продолжили в авиакомпании. Через 1 час 20 минут, после выгрузки багажа самолёт вылетел в Южно-Сахалинск. "Информация о том, что двигатели были выключены для экономии топлива, не соответствует действительности", - подчеркнули там.

https://ria.ru/20230809/samolet-1888995110.html

хабаровск

южно-сахалинск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хабаровск, южно-сахалинск, москва, аэрофлот