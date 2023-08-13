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В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка - РИА Новости, 13.08.2023
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19:18 13.08.2023
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В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка
В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка - РИА Новости, 13.08.2023
В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за критического ухудшения состояния здоровья... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:18
2023-08-13T19:18
хабаровск
южно-сахалинск
москва
аэрофлот
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, в соответствии с процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены, сообщили РИА Новости в перевозчике. &quot;Рейс SU1742 Москва — Южно-Сахалинск от 12 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска по причине критического ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка в полёте. Потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки ребёнок был передан медицинским работникам&quot;, - сообщили в &quot;Аэрофлоте&quot;.Родители отказались от дальнейшего продолжения полёта и сопроводили ребёнка с врачами в больницу. "В соответствии с установленными процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены", - продолжили в авиакомпании. Через 1 час 20 минут, после выгрузки багажа самолёт вылетел в Южно-Сахалинск. "Информация о том, что двигатели были выключены для экономии топлива, не соответствует действительности", - подчеркнули там.
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хабаровск, южно-сахалинск, москва, аэрофлот
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Москва, Аэрофлот
В Хабаровске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Аэрофлота" вынуждено сел в Хабаровске из-за ухудшения состояния ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, в соответствии с процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены, сообщили РИА Новости в перевозчике.
«

"Рейс SU1742 Москва — Южно-Сахалинск от 12 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска по причине критического ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка в полёте. Потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. После посадки ребёнок был передан медицинским работникам", - сообщили в "Аэрофлоте".

Родители отказались от дальнейшего продолжения полёта и сопроводили ребёнка с врачами в больницу.
«
"В соответствии с установленными процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены", - продолжили в авиакомпании.
Через 1 час 20 минут, после выгрузки багажа самолёт вылетел в Южно-Сахалинск.
«
"Информация о том, что двигатели были выключены для экономии топлива, не соответствует действительности", - подчеркнули там.
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ХабаровскЮжно-СахалинскМоскваАэрофлот
 
 
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