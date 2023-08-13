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"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей - РИА Новости, 13.08.2023
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02:55 13.08.2023 (обновлено: 07:38 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/raskol-1889762961.html
"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей
"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей - РИА Новости, 13.08.2023
"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей
В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T02:55
2023-08-13T07:38
в мире
польша
украина
киев
тимофей милованов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в материале Washingon Post.&quot;Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол&quot;, — высказался Милованов.В статье также указано, что что напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об истощении, усталости от конфликта и "расшатанных нервах".Варшава ранее оценила, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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в мире, польша, украина, киев, тимофей милованов
В мире, Польша, Украина, Киев, Тимофей Милованов
"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей

Экс-министр Милованов: ошибки Киева в отношениях с Варшавой грозят расколом

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в материале Washingon Post.
«

"Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — высказался Милованов.

В статье также указано, что что напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об истощении, усталости от конфликта и "расшатанных нервах".
Варшава ранее оценила, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
"Это хамство": в Польше пришли в ярость из-за поведения украинских властей
Вчера, 02:15
 
В миреПольшаУкраинаКиевТимофей Милованов
 
 
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