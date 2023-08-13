https://ria.ru/20230813/raskol-1889762961.html

"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей

"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей - РИА Новости, 13.08.2023

"Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей

В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T02:55

2023-08-13T02:55

2023-08-13T07:38

в мире

польша

украина

киев

тимофей милованов

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в материале Washingon Post."Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — высказался Милованов.В статье также указано, что что напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об истощении, усталости от конфликта и "расшатанных нервах".Варшава ранее оценила, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230812/khamstvo-1889657101.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, тимофей милованов