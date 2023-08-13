Рейтинг@Mail.ru
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/rakety-1889821270.html
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 13.08.2023
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus
Премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:04
2023-08-13T17:04
космос - риа наука
украина
михаэль кречмер
нато
хдс/хсс
олаф шольц
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107129_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6159fff96295f3362b0c6c44daca006e.jpg
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. "Я однозначно против поставки крылатых ракет", - сказал Кречмер в интервью германскому журналу Spiegel. По его словам, правительство Германии раз за разом переходит установленные им самим же "красные линии". Так произошло сначала с поставкой танков Leopard, теперь так происходит с крылатыми ракетами. "Что последует далее?" - добавил премьер. "Неужели мы готовы принять то, что немецкие ракеты смогут нанести удар по России?" - акцентировал политик. Вместо этого он призвал к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230811/rakety-1889650321.html
https://ria.ru/20230811/oruzhie-1889638279.html
https://ria.ru/20230811/zasedanie-1889629085.html
https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107129_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0fc0b9bdc59d062c0692efea494591f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, украина, михаэль кречмер, нато, хдс/хсс, олаф шольц, германия, россия, сергей лавров
Космос - РИА Наука, Украина, Михаэль Кречмер, НАТО, ХДС/ХСС, Олаф Шольц, Германия, Россия, Сергей Лавров
В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus

Премьер Саксонии выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus.
«
"Я однозначно против поставки крылатых ракет", - сказал Кречмер в интервью германскому журналу Spiegel.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
ЕС передал Украине более двух тысяч ракет с начала конфликта
11 августа, 23:33
По его словам, правительство Германии раз за разом переходит установленные им самим же "красные линии". Так произошло сначала с поставкой танков Leopard, теперь так происходит с крылатыми ракетами. "Что последует далее?" - добавил премьер.
«
"Неужели мы готовы принять то, что немецкие ракеты смогут нанести удар по России?" - акцентировал политик. Вместо этого он призвал к "новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
СМИ: Египет сопротивляется просьбам США по поставкам оружия на Украину
11 августа, 21:17
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
11 августа, 20:00
Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки данных ракет Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники
10 августа, 06:35
 
Космос - РИА НаукаУкраинаМихаэль КречмерНАТОХДС/ХССОлаф ШольцГерманияРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала