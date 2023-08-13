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Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики - РИА Новости, 13.08.2023
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики
Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:05
2023-08-13T16:05
2023-08-13T16:05
австрия
леонид слуцкий (политик)
санкт-петербургский государственный университет
карин кнайсль
рязанская область
касимов
лдпр
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики, договорившись о взаимодействии. В субботу Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с Кнайсль. "Наша неформальная встреча… в Касимове (Рязанская область - ред.), попав в объективы камер, привлекла внимание журналистов… Это была встреча старых друзей. Знаем друг друга на протяжении долгих лет… Обсудили ряд интересных, перспективных проектов на стыке науки и политики. Договорились о взаимодействии. Будем всячески поддерживать деятельность Карин Кнайсль", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию из-за "угроз и жесткой травли европейских властей и СМИ". "Сначала она перебралась в Ливан, теперь приехала в Россию и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20230809/lukashenko-1888963314.html
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австрия, леонид слуцкий (политик), санкт-петербургский государственный университет, карин кнайсль, рязанская область, касимов, лдпр
Австрия, Леонид Слуцкий (политик), Санкт-Петербургский государственный университет, Карин Кнайсль, Рязанская область, Касимов, ЛДПР
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики
Слуцкий обсудил с Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики