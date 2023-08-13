https://ria.ru/20230813/proekty-1889813768.html

Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики

Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики - РИА Новости, 13.08.2023

Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:05

2023-08-13T16:05

2023-08-13T16:05

австрия

леонид слуцкий (политик)

санкт-петербургский государственный университет

карин кнайсль

рязанская область

касимов

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики, договорившись о взаимодействии. В субботу Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с Кнайсль. "Наша неформальная встреча… в Касимове (Рязанская область - ред.), попав в объективы камер, привлекла внимание журналистов… Это была встреча старых друзей. Знаем друг друга на протяжении долгих лет… Обсудили ряд интересных, перспективных проектов на стыке науки и политики. Договорились о взаимодействии. Будем всячески поддерживать деятельность Карин Кнайсль", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию из-за "угроз и жесткой травли европейских властей и СМИ". "Сначала она перебралась в Ливан, теперь приехала в Россию и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20230809/lukashenko-1888963314.html

https://ria.ru/20230807/katar-1888536748.html

австрия

рязанская область

касимов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, леонид слуцкий (политик), санкт-петербургский государственный университет, карин кнайсль, рязанская область, касимов, лдпр