Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/proekty-1889813768.html
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики - РИА Новости, 13.08.2023
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики
Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:05
2023-08-13T16:05
австрия
леонид слуцкий (политик)
санкт-петербургский государственный университет
карин кнайсль
рязанская область
касимов
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики, договорившись о взаимодействии. В субботу Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с Кнайсль. "Наша неформальная встреча… в Касимове (Рязанская область - ред.), попав в объективы камер, привлекла внимание журналистов… Это была встреча старых друзей. Знаем друг друга на протяжении долгих лет… Обсудили ряд интересных, перспективных проектов на стыке науки и политики. Договорились о взаимодействии. Будем всячески поддерживать деятельность Карин Кнайсль", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию из-за "угроз и жесткой травли европейских властей и СМИ". "Сначала она перебралась в Ливан, теперь приехала в Россию и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20230809/lukashenko-1888963314.html
https://ria.ru/20230807/katar-1888536748.html
австрия
рязанская область
касимов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506ab19ab3c1fe4ebe96aa402c3481cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, леонид слуцкий (политик), санкт-петербургский государственный университет, карин кнайсль, рязанская область, касимов, лдпр
Австрия, Леонид Слуцкий (политик), Санкт-Петербургский государственный университет, Карин Кнайсль, Рязанская область, Касимов, ЛДПР
Слуцкий обсудил с экс-главой МИД Австрии проекты на стыке науки и политики

Слуцкий обсудил с Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обсудил с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль ряд перспективных проектов на стыке науки и политики, договорившись о взаимодействии.
В субботу Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с Кнайсль.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках
9 августа, 00:44
«
"Наша неформальная встреча… в Касимове (Рязанская область - ред.), попав в объективы камер, привлекла внимание журналистов… Это была встреча старых друзей. Знаем друг друга на протяжении долгих лет… Обсудили ряд интересных, перспективных проектов на стыке науки и политики. Договорились о взаимодействии. Будем всячески поддерживать деятельность Карин Кнайсль", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию из-за "угроз и жесткой травли европейских властей и СМИ".
«
"Сначала она перебралась в Ливан, теперь приехала в Россию и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете", - сообщил парламентарий.
Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей
7 августа, 04:07
 
АвстрияЛеонид Слуцкий (политик)Санкт-Петербургский государственный университетКарин КнайсльРязанская областьКасимовЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала