https://ria.ru/20230813/primore-1889788830.html
МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек
МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек - РИА Новости, 13.08.2023
МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек
МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова направило в пострадавшие от паводка районы Приморья более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:12
2023-08-13T12:12
2023-08-13T12:12
происшествия
россия
приморский край
уссурийск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
примгидромет
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова направило в пострадавшие от паводка районы Приморья более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Приморский край более 300 тепловых пушек для просушки домов, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcк-Дальнем пик паводка пройден, вода уходит. Кроме того, Хорольский и Михайловский районы уже освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20230813/primore-1889782400.html
https://ria.ru/20230813/spasateli-1889775108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, уссурийск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), примгидромет
Происшествия, Россия, Приморский край, Уссурийск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Примгидромет
МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек
МЧС направило в пострадавшие от паводка районы Приморья более 300 тепловых пушек