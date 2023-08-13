https://ria.ru/20230813/primore-1889788830.html

МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек

МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек - РИА Новости, 13.08.2023

МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек

МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова направило в пострадавшие от паводка районы Приморья более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:12

2023-08-13T12:12

2023-08-13T12:12

происшествия

россия

приморский край

уссурийск

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

примгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МЧС России по поручению главы ведомства Александра Куренкова направило в пострадавшие от паводка районы Приморья более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Приморский край более 300 тепловых пушек для просушки домов, более 100 мотопомп для откачки воды и более 230 автономных дизель-генераторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcк-Дальнем пик паводка пройден, вода уходит. Кроме того, Хорольский и Михайловский районы уже освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20230813/primore-1889782400.html

https://ria.ru/20230813/spasateli-1889775108.html

россия

приморский край

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, уссурийск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), примгидромет