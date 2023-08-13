https://ria.ru/20230813/primore-1889782400.html

Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили

Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили - РИА Новости, 13.08.2023

Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили

Дорожники восстановили проезд к пункту пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления, сообщает в своем... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:42

2023-08-13T10:42

2023-08-13T10:42

происшествия

китай

приморский край

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дорожники восстановили проезд к пункту пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления, сообщает в своем Тelegram-канале "Примавтодор". В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. В пятницу уссурийская таможня сообщала, что пункт пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае временно закрыт из-за подтопления ведущей к нему дороги паводком, после спада воды пункт снова начнет работу. "Восстановили проезд на Полтавку. Работали три самосвала, погрузчик и экскаватор", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html

китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, китай, приморский край, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)