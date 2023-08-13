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Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили - РИА Новости, 13.08.2023
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10:42 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/primore-1889782400.html
Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили
Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили - РИА Новости, 13.08.2023
Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили
Дорожники восстановили проезд к пункту пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления, сообщает в своем... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:42
2023-08-13T10:42
происшествия
китай
приморский край
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дорожники восстановили проезд к пункту пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления, сообщает в своем Тelegram-канале "Примавтодор". В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. В пятницу уссурийская таможня сообщала, что пункт пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае временно закрыт из-за подтопления ведущей к нему дороги паводком, после спада воды пункт снова начнет работу. "Восстановили проезд на Полтавку. Работали три самосвала, погрузчик и экскаватор", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html
китай
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происшествия, китай, приморский край, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Китай, Приморский край, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили

Дорожники восстановили проезд к КПП через границу с Китаем в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Легковые автомобили, пострадавшие из-за подтопления в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Дорожники восстановили проезд к пункту пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления, сообщает в своем Тelegram-канале "Примавтодор".
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС.
В пятницу уссурийская таможня сообщала, что пункт пропуска Полтавка через границу с КНР в Приморском крае временно закрыт из-за подтопления ведущей к нему дороги паводком, после спада воды пункт снова начнет работу.
"Восстановили проезд на Полтавку. Работали три самосвала, погрузчик и экскаватор", - говорится в сообщении.
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Вчера, 10:01
 
ПроисшествияКитайПриморский крайПримгидрометМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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