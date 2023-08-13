https://ria.ru/20230813/primore-1889775233.html
В Приморье откроют пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения
В Приморье откроют пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье откроют пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения
Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:55
2023-08-13T08:55
2023-08-13T08:55
происшествия
владивосток
приморский край
находка
олег кожемяко
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС. "Мы получаем множество вопросов и предложений по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших от наводнения районов... Мы всегда поддерживаем такое движение и создаем пункты сбора гуманитарной помощи в центрах общественной поддержки в крупных городах - Владивостоке и Находке", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кожемяко. По сообщению главы края, и во Владивостоке, и в Находке будет создано по два пункта сбора гуманитарной помощи приморцам, пострадавшим от наводнения.
https://ria.ru/20230813/evakuatsiya-1889765690.html
https://ria.ru/20230812/navodnenie-1889711645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, находка, олег кожемяко, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Находка, Олег Кожемяко, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье откроют пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения
Во Владивостоке и Находке откроют пункты сбора помощи пострадавшим от наводнения