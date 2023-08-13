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Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 13.08.2023
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13:12 13.08.2023
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Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье
Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 13.08.2023
Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье
Причиной возгорания на складе с семенами в подмосковном Раменском, по предварительным данным, стало нарушение при сварочных работах, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:12
2023-08-13T13:12
происшествия
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной возгорания на складе с семенами в подмосковном Раменском, по предварительным данным, стало нарушение при сварочных работах, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что крупный пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском. Прокуратура контролирует установление причин возгорания."Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), раменское
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменское
Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье

Предварительной причиной пожара в Подмосковье стали нарушения при сварке

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на складе в Подмосковье
Ликвидация пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара на складе в Подмосковье
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной возгорания на складе с семенами в подмосковном Раменском, по предварительным данным, стало нарушение при сварочных работах, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что крупный пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском. Прокуратура контролирует установление причин возгорания.
"Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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