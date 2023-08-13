https://ria.ru/20230813/prichina-1889795487.html

Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 13.08.2023

Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Подмосковье

Причиной возгорания на складе с семенами в подмосковном Раменском, по предварительным данным, стало нарушение при сварочных работах, сообщается в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:12

2023-08-13T13:12

2023-08-13T13:12

происшествия

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной возгорания на складе с семенами в подмосковном Раменском, по предварительным данным, стало нарушение при сварочных работах, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что крупный пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском. Прокуратура контролирует установление причин возгорания."Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

раменское

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), раменское