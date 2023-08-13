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Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 - РИА Новости, 13.08.2023
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06:13 13.08.2023 (обновлено: 06:25 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/pozhary-1889767822.html
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 - РИА Новости, 13.08.2023
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:13
2023-08-13T06:25
в мире
гавайи
сша
джо байден
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.Ранее власти округа Мауи сообщали, что в результате мощнейших пожаров на Гавайях погибли 80 человек."Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек", — заявил Грин.Губернатор предупредил, что жертв станет больше, и власти хотят подготовить людей к этому.Телеканал отмечает, что с ростом числа погибших до 89 продолжающееся огненное бедствие на Гавайях официально стало самым смертоносным в современной истории США. Ранее этот антирекорд зафиксировали после пожара в Калифорнии в 2018 году, в котором погибло 85 человек.Катастрофа в Мауи и Большом возникла из-за сухой и жаркой погоды, пожар усугубляется сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89

NBC News: число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек

© AP Photo / County of Maui/Zeke KaluaПожар на острове Мауи, Гавайи
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / County of Maui/Zeke Kalua
Пожар на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.
Ранее власти округа Мауи сообщали, что в результате мощнейших пожаров на Гавайях погибли 80 человек.
«
"Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек", — заявил Грин.
Губернатор предупредил, что жертв станет больше, и власти хотят подготовить людей к этому.
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Телеканал отмечает, что с ростом числа погибших до 89 продолжающееся огненное бедствие на Гавайях официально стало самым смертоносным в современной истории США. Ранее этот антирекорд зафиксировали после пожара в Калифорнии в 2018 году, в котором погибло 85 человек.
Катастрофа в Мауи и Большом возникла из-за сухой и жаркой погоды, пожар усугубляется сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
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