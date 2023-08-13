Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89
NBC News: число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек
© AP Photo / County of Maui/Zeke KaluaПожар на острове Мауи, Гавайи
© AP Photo / County of Maui/Zeke Kalua
Пожар на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.
Ранее власти округа Мауи сообщали, что в результате мощнейших пожаров на Гавайях погибли 80 человек.
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"Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек", — заявил Грин.
Губернатор предупредил, что жертв станет больше, и власти хотят подготовить людей к этому.
Телеканал отмечает, что с ростом числа погибших до 89 продолжающееся огненное бедствие на Гавайях официально стало самым смертоносным в современной истории США. Ранее этот антирекорд зафиксировали после пожара в Калифорнии в 2018 году, в котором погибло 85 человек.
Катастрофа в Мауи и Большом возникла из-за сухой и жаркой погоды, пожар усугубляется сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.