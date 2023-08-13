https://ria.ru/20230813/pozhary-1889767822.html

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 - РИА Новости, 13.08.2023

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T06:13

2023-08-13T06:13

2023-08-13T06:25

в мире

гавайи

сша

джо байден

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889234914_98:0:1437:753_1920x0_80_0_0_19a56256f28a23a2d7c3d4e2d6177788.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 89 — это самый смертоносный результат в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.Ранее власти округа Мауи сообщали, что в результате мощнейших пожаров на Гавайях погибли 80 человек."Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек", — заявил Грин.Губернатор предупредил, что жертв станет больше, и власти хотят подготовить людей к этому.Телеканал отмечает, что с ростом числа погибших до 89 продолжающееся огненное бедствие на Гавайях официально стало самым смертоносным в современной истории США. Ранее этот антирекорд зафиксировали после пожара в Калифорнии в 2018 году, в котором погибло 85 человек.Катастрофа в Мауи и Большом возникла из-за сухой и жаркой погоды, пожар усугубляется сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html

https://ria.ru/20230607/vulkan-1876801841.html

гавайи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша