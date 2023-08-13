https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799188.html
Пожар в Раменском может распространиться на соседний склад
Пожар в Раменском может распространиться на соседний склад - РИА Новости, 13.08.2023
Пожар в Раменском может распространиться на соседний склад
На горящем складе с семенами в подмосковном Раменском есть вероятность распространения пожара на соседний склад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:44
2023-08-13T13:44
2023-08-13T13:44
происшествия
раменское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На горящем складе с семенами в подмосковном Раменском есть вероятность распространения пожара на соседний склад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что крупный пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском. По предварительным данным областной прокуратуры, причиной возгорания стало нарушение при сварочных работах. "На данный момент к тушению привлечено более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад", - говорится в сообщении. Сейчас на месте сильное задымление, специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ.
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889775932.html
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Раменское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Раменском может распространиться на соседний склад
Пожар на складе с семенами в Раменском может распространиться на соседнее здание