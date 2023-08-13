Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара
Площадь пожара в Жигулевском заповеднике под Самарой достигла 9,2 гектара
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области
Тушение пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"В настоящее время площадь лесного пожара в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет 9,2 га, площадь активного горения составляет гектар", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших в пожаре нет, ситуация на особом контроле.
По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России.
Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь п пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.