https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html

Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара

Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара - РИА Новости, 13.08.2023

Площадь лесного пожара в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара

Площадь лесного пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:44

2023-08-13T13:44

2023-08-13T13:44

происшествия

самарская область

жигулевск

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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области увеличилась до 9,2 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В настоящее время площадь лесного пожара в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет 9,2 га, площадь активного горения составляет гектар", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших в пожаре нет, ситуация на особом контроле. По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России. Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь п пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.

https://ria.ru/20230811/pozhary-1889427930.html

самарская область

жигулевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область, жигулевск