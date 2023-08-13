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Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек - РИА Новости, 13.08.2023
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек
Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:45
2023-08-13T11:45
2023-08-13T17:37
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи. "Число подтвержденных смертельных случаев увеличилось до 93", — говорится в заявлении властей. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев сообщал, что число жертв в штате достигло рекордных 89 человек и эти лесные пожары стали самыми смертоносными в истории США. Возгорания на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуировали сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействовали бойцов Нацгвардии и вертолеты.
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек
Число жертв природных пожаров на Гавайях из-за сухой погоды достигло 93 человек