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Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек - РИА Новости, 13.08.2023
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11:45 13.08.2023 (обновлено: 17:37 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889787013.html
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек - РИА Новости, 13.08.2023
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек
Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:45
2023-08-13T17:37
в мире
гавайи
сша
джо байден
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи. "Число подтвержденных смертельных случаев увеличилось до 93", — говорится в заявлении властей. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев сообщал, что число жертв в штате достигло рекордных 89 человек и эти лесные пожары стали самыми смертоносными в истории США. Возгорания на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуировали сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействовали бойцов Нацгвардии и вертолеты.
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в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Число жертв природных пожаров на Гавайях достигло 93 человек

Число жертв природных пожаров на Гавайях из-за сухой погоды достигло 93 человек

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи.
«
"Число подтвержденных смертельных случаев увеличилось до 93", — говорится в заявлении властей.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев сообщал, что число жертв в штате достигло рекордных 89 человек и эти лесные пожары стали самыми смертоносными в истории США.
Возгорания на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуировали сотни местных жителей.
Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействовали бойцов Нацгвардии и вертолеты.
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
10 августа, 11:22
 
В миреГавайиСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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