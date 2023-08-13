https://ria.ru/20230813/pozdravlenie-1889769980.html

Дети Луганска поздравили московских строителей

Дети Луганска поздравили московских строителей - РИА Новости, 13.08.2023

Дети Луганска поздравили московских строителей

Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T07:29

2023-08-13T07:29

2023-08-13T07:29

общество

луганск

москва

россия

сергей собянин

манолис пилавов

центральный военный округ

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. Дети Луганска, в том числе и из одного из детских домов, приехали на площадку, где идут строительные работы, и поздравили строителей с профессиональным праздником. Дети прочитали стихи и подарили рабочим рисунки и мороженное. Организаторами акции стали взрослые луганчане. "Нам очень хотелось отметить работу этих отважных людей. Несмотря на неспокойную обстановку они приехали к нам и делают все, чтобы сделать наш город лучше. Они не просто строят здание, они делают будущее наших детей лучше. Сейчас они далеко от своих семей и детей, и нам хотелось подарить им немного тепла в этот праздничный день", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции луганчанин Виталий. Поддержали инициативу и артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), которые устроили для строителей импровизированный концерт на строительной площадке. По сообщениям администрации Луганска, молодежный центр "Росмолодежь" стал самым большим объектом, который реализовывается в 2023 году в Луганске. Его площадь составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Над реконструкцией центра работают более 500 человек. Работы ведутся круглосуточно. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889474974.html

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общество, луганск, москва, россия, сергей собянин, манолис пилавов, центральный военный округ, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)