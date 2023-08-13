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Дети Луганска поздравили московских строителей - РИА Новости, 13.08.2023
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07:29 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/pozdravlenie-1889769980.html
Дети Луганска поздравили московских строителей
Дети Луганска поздравили московских строителей - РИА Новости, 13.08.2023
Дети Луганска поздравили московских строителей
Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T07:29
2023-08-13T07:29
общество
луганск
москва
россия
сергей собянин
манолис пилавов
центральный военный округ
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. Дети Луганска, в том числе и из одного из детских домов, приехали на площадку, где идут строительные работы, и поздравили строителей с профессиональным праздником. Дети прочитали стихи и подарили рабочим рисунки и мороженное. Организаторами акции стали взрослые луганчане. "Нам очень хотелось отметить работу этих отважных людей. Несмотря на неспокойную обстановку они приехали к нам и делают все, чтобы сделать наш город лучше. Они не просто строят здание, они делают будущее наших детей лучше. Сейчас они далеко от своих семей и детей, и нам хотелось подарить им немного тепла в этот праздничный день", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции луганчанин Виталий. Поддержали инициативу и артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), которые устроили для строителей импровизированный концерт на строительной площадке. По сообщениям администрации Луганска, молодежный центр "Росмолодежь" стал самым большим объектом, который реализовывается в 2023 году в Луганске. Его площадь составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Над реконструкцией центра работают более 500 человек. Работы ведутся круглосуточно. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
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общество, луганск, москва, россия, сергей собянин, манолис пилавов, центральный военный округ, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Луганск, Москва, Россия, Сергей Собянин, Манолис Пилавов, Центральный военный округ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Дети Луганска поздравили московских строителей

Дети Луганска поздравили московских строителей с профессиональным праздником

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроитель
Строитель - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
Дети Луганска, в том числе и из одного из детских домов, приехали на площадку, где идут строительные работы, и поздравили строителей с профессиональным праздником. Дети прочитали стихи и подарили рабочим рисунки и мороженное. Организаторами акции стали взрослые луганчане.
"Нам очень хотелось отметить работу этих отважных людей. Несмотря на неспокойную обстановку они приехали к нам и делают все, чтобы сделать наш город лучше. Они не просто строят здание, они делают будущее наших детей лучше. Сейчас они далеко от своих семей и детей, и нам хотелось подарить им немного тепла в этот праздничный день", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции луганчанин Виталий.
Поддержали инициативу и артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), которые устроили для строителей импровизированный концерт на строительной площадке.
По сообщениям администрации Луганска, молодежный центр "Росмолодежь" стал самым большим объектом, который реализовывается в 2023 году в Луганске. Его площадь составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Над реконструкцией центра работают более 500 человек. Работы ведутся круглосуточно.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
День строителя в России
03:00
 
ОбществоЛуганскМоскваРоссияСергей СобянинМанолис ПилавовЦентральный военный округФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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