Дети Луганска поздравили московских строителей
Дети Луганска поздравили московских строителей с профессиональным праздником
Строитель. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Маленькие луганчане поздравили московских строителей, которые работают над реконструкцией молодежного центра "Росмолодежь" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
Дети Луганска, в том числе и из одного из детских домов, приехали на площадку, где идут строительные работы, и поздравили строителей с профессиональным праздником. Дети прочитали стихи и подарили рабочим рисунки и мороженное. Организаторами акции стали взрослые луганчане.
"Нам очень хотелось отметить работу этих отважных людей. Несмотря на неспокойную обстановку они приехали к нам и делают все, чтобы сделать наш город лучше. Они не просто строят здание, они делают будущее наших детей лучше. Сейчас они далеко от своих семей и детей, и нам хотелось подарить им немного тепла в этот праздничный день", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции луганчанин Виталий.
Поддержали инициативу и артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), которые устроили для строителей импровизированный концерт на строительной площадке.
По сообщениям администрации Луганска, молодежный центр "Росмолодежь" стал самым большим объектом, который реализовывается в 2023 году в Луганске. Его площадь составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Над реконструкцией центра работают более 500 человек. Работы ведутся круглосуточно.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.