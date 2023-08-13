https://ria.ru/20230813/post-1889803681.html

СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину

СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину - РИА Новости, 13.08.2023

СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину

Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:39

2023-08-13T14:39

2023-08-13T14:39

в мире

алексей резников

министерство обороны украины

верховная рада украины

страна.ua

ирина верещук

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание "Страна.ua". Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Сейчас, на фоне постоянных коррупционных скандалов, о которых пишет уже и западная пресса, а также провала по ряду направлений закупок, отставка Резникова выглядит действительно вероятной. Властям в любом случае нужно как-то реагировать… По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. По данным издания, в числе кандидатов – волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.

https://ria.ru/20230811/odezhda-1889649205.html

https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889796219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, алексей резников, министерство обороны украины, верховная рада украины, страна.ua, ирина верещук, владимир зеленский