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СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину - РИА Новости, 13.08.2023
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14:39 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/post-1889803681.html
СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину
СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину
Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:39
2023-08-13T14:39
в мире
алексей резников
министерство обороны украины
верховная рада украины
страна.ua
ирина верещук
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание "Страна.ua". Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Сейчас, на фоне постоянных коррупционных скандалов, о которых пишет уже и западная пресса, а также провала по ряду направлений закупок, отставка Резникова выглядит действительно вероятной. Властям в любом случае нужно как-то реагировать… По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. По данным издания, в числе кандидатов – волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://ria.ru/20230811/odezhda-1889649205.html
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в мире, алексей резников, министерство обороны украины, верховная рада украины, страна.ua, ирина верещук, владимир зеленский
В мире, Алексей Резников, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Ирина Верещук, Владимир Зеленский
СМИ: страны Запада хотят видеть на посту главы минобороны Украины женщину

Издание "Страна.ua": Запад хочет видеть на посту главы МО Украины женщину

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину, сообщает издание "Страна.ua".
Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену главе министерства обороны Украины Алексею Резникову, на должность есть как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ
11 августа, 23:09
«
"Сейчас, на фоне постоянных коррупционных скандалов, о которых пишет уже и западная пресса, а также провала по ряду направлений закупок, отставка Резникова выглядит действительно вероятной. Властям в любом случае нужно как-то реагировать… По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
По данным издания, в числе кандидатов – волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.
В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
Тяжелая огнемётная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 13:16
 
В миреАлексей РезниковМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.uaИрина ВерещукВладимир Зеленский
 
 
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