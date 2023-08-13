https://ria.ru/20230813/polsha-1889780866.html

Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов

Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов - РИА Новости, 13.08.2023

Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов

Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:11

2023-08-13T10:11

2023-08-13T10:11

в мире

польша

белоруссия

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матеуш моравецкий

евросоюз

нато

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РИМ, 13 авг - РИА Новости. Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию, которые ранее не раз отвергали подобные обвинения. "Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников", - заявил он. "Только в этом году мы зафиксировали более 16 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы. Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом", - сказал премьер Польши. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html

https://ria.ru/20230807/polsha-1888583925.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, россия, александр лукашенко, матеуш моравецкий, евросоюз, нато