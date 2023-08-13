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Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов - РИА Новости, 13.08.2023
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10:11 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/polsha-1889780866.html
Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов
Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов - РИА Новости, 13.08.2023
Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов
Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:11
2023-08-13T10:11
в мире
польша
белоруссия
россия
александр лукашенко
матеуш моравецкий
евросоюз
нато
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РИМ, 13 авг - РИА Новости. Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию, которые ранее не раз отвергали подобные обвинения. "Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников", - заявил он. "Только в этом году мы зафиксировали более 16 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы. Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом", - сказал премьер Польши. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, александр лукашенко, матеуш моравецкий, евросоюз, нато
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, НАТО
Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов

Польский премьер обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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РИМ, 13 авг - РИА Новости. Польша за год зафиксировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию, которые ранее не раз отвергали подобные обвинения.
"Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников", - заявил он.
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"Только в этом году мы зафиксировали более 16 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы. Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом", - сказал премьер Польши.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
В Москве не раз обращали внимание на то, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
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