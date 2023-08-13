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В Донецке при обстреле ранен еще один человек

В Донецке при обстреле ранен еще один человек - РИА Новости, 13.08.2023

В Донецке при обстреле ранен еще один человек

Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:06

2023-08-13T23:06

2023-08-13T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.Ранее в воскресенье в представительстве сообщали, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница 1977 года рождения. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Вахрушева, 44 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении.Представительство также сообщало, что украинские войска в 19.45 выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Калининскому районам Горловки.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом. 2023-08-13T23:06 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, видео