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В Донецке при обстреле ранен еще один человек - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/pogibshiy-1889857374.html
В Донецке при обстреле ранен еще один человек
В Донецке при обстреле ранен еще один человек - РИА Новости, 13.08.2023
В Донецке при обстреле ранен еще один человек
Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:06
2023-08-13T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.Ранее в воскресенье в представительстве сообщали, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница 1977 года рождения. &quot;По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Вахрушева, 44 ранен мужчина 1956 года рождения&quot;, - говорится в сообщении.Представительство также сообщало, что украинские войска в 19.45 выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Калининскому районам Горловки.
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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Куйбышевский район Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель
Кадры из Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один пострадал. Снаряд прилетел в частный дом.
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
В Донецке при обстреле ранен еще один человек
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
2023-08-13T23:06
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В Донецке при обстреле ранен еще один человек

Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Донецка пострадал еще один мирный житель

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
Ранее в воскресенье в представительстве сообщали, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница 1977 года рождения.
«

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Вахрушева, 44 ранен мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

Представительство также сообщало, что украинские войска в 19.45 выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Калининскому районам Горловки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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