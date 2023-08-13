https://ria.ru/20230813/poezdka-1889826082.html

Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары

Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары - РИА Новости, 13.08.2023

Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:46

2023-08-13T17:46

2023-08-13T17:46

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джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами, во время которой президента спросили о возможности его поездки на остров Мауи, где в результате стихийного бедствия погибли почти 100 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888708232.html

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в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша