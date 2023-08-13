https://ria.ru/20230813/poezdka-1889826082.html
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары - РИА Новости, 13.08.2023
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:46
2023-08-13T17:46
2023-08-13T17:46
в мире
гавайи
сша
джо байден
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889234914_98:0:1437:753_1920x0_80_0_0_19a56256f28a23a2d7c3d4e2d6177788.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами, во время которой президента спросили о возможности его поездки на остров Мауи, где в результате стихийного бедствия погибли почти 100 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888708232.html
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888385087.html
гавайи
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889234914_265:0:1269:753_1920x0_80_0_0_157a72305c82a0814a03cff479d9cdd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют лесные пожары
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары.
"Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами, во время которой президента спросили о возможности его поездки на остров Мауи, где в результате стихийного бедствия погибли почти 100 человек.
В Бодруме вспыхнул лесной пожар
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон
, в свою очередь сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
Франция направила пожарных на границу с Испанией из-за лесного пожара