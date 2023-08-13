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Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары - РИА Новости, 13.08.2023
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17:46 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/poezdka-1889826082.html
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары - РИА Новости, 13.08.2023
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:46
2023-08-13T17:46
в мире
гавайи
сша
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами, во время которой президента спросили о возможности его поездки на остров Мауи, где в результате стихийного бедствия погибли почти 100 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888708232.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары

Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют лесные пожары

© AP Photo / County of Maui/Zeke KaluaПожар на острове Мауи, Гавайи
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / County of Maui/Zeke Kalua
Пожар на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поездки в штат Гавайи, где бушуют разрушительные лесные пожары.
"Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден в ходе краткой беседы с журналистами, во время которой президента спросили о возможности его поездки на остров Мауи, где в результате стихийного бедствия погибли почти 100 человек.
Тушение пожара недалеко от Бодрума - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Бодруме вспыхнул лесной пожар
7 августа, 18:15
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
Пожарные тушат огонь в лесу - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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5 августа, 19:37
 
В миреГавайиСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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