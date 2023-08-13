https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска - РИА Новости, 13.08.2023

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска

Спасатели эвакуировали более тысячи человек из подтопленных районов Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале администрация... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:30

2023-08-13T15:30

2023-08-13T15:30

происшествия

жилье

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный крест

примгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более тысячи человек из подтопленных районов Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале администрация округа. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Силами МЧС эвакуировано и переправлено уже более тысячи человек", - говорится в сообщении администрации Уссурийского городского округа. Отмечается, что подтоплены городские районы "Междуречье" и "Семь ветров", районы Солдатского озера, парка "Зеленый остров", автовокзала, территория между Пушкинским и Комсомольским мостами. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в РКК. В Приморье начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/kompensatsii-1886618316.html

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный крест, примгидромет