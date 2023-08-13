https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html
Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска
Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска - РИА Новости, 13.08.2023
Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска
Спасатели эвакуировали более тысячи человек из подтопленных районов Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале администрация... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:30
2023-08-13T15:30
2023-08-13T15:30
происшествия
жилье
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный крест
примгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более тысячи человек из подтопленных районов Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает в своем Тelegram-канале администрация округа. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "Силами МЧС эвакуировано и переправлено уже более тысячи человек", - говорится в сообщении администрации Уссурийского городского округа. Отмечается, что подтоплены городские районы "Междуречье" и "Семь ветров", районы Солдатского озера, парка "Зеленый остров", автовокзала, территория между Пушкинским и Комсомольским мостами. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в РКК. В Приморье начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20230727/kompensatsii-1886618316.html
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c460f72a51f1afbd2bd7ffe3ecf84dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный крест, примгидромет
Происшествия, Жилье, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный Крест, Примгидромет
Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска
Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска в Приморье