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"Все завалено трупами". Американскую стратегию ВСУ признали провальной

"Все завалено трупами". Американскую стратегию ВСУ признали провальной - РИА Новости, 13.08.2023

"Все завалено трупами". Американскую стратегию ВСУ признали провальной

Стратегия Вашингтона по ослаблению России путем опосредованного конфликта на Украине провалилась, написал обозреватель Гуанча Дау Ланьцзян. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T04:45

2023-08-13T04:45

2023-08-13T04:45

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стратегия Вашингтона по ослаблению России путем опосредованного конфликта на Украине провалилась, написал обозреватель Гуанча Дау Ланьцзян."ВСУ в условиях значительных потерь тяжелой техники непрерывно посылали пехоту на штурм высоты противника, в результате чего все оказалось завалено трупами их солдат. Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась. Сейчас Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги", — высказался журналист.Эксперт подсчитал, что с начала летнего контрнаступления Украина потеряла более 20 процентов вооружения и техники, в том числе и западных единиц.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html

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в мире, украина, сша, москва, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато