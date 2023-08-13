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В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта - РИА Новости, 13.08.2023
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15:17 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/petardy-1889808079.html
В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта
В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта - РИА Новости, 13.08.2023
В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта
Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:17
2023-08-13T15:17
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за проведение фейерверка на музыкальном фестивале "Великая Русь" в Нижнем Новгороде. Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с фестиваля, когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского, полетели части петард. Как рассказали в региональном управлении проектами "Центр 800", речь идет об упавших остатках отработанного пиротехнического изделия. В результате инцидента никто не пострадал, в причинах произошедшего разбираются все ответственные службы. "Из-за порывистого ветра небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории, и они упали в районе амфитеатра на Стрелке", - сообщили в подрядной организации. Как подчеркнули организаторы мероприятия, по договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии в части проведения фейерверка. По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб.
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта

Организатор: остатки петард упали на зрителей в Нижнем Новгороде из-за ветра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за проведение фейерверка на музыкальном фестивале "Великая Русь" в Нижнем Новгороде.
Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с фестиваля, когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского, полетели части петард. Как рассказали в региональном управлении проектами "Центр 800", речь идет об упавших остатках отработанного пиротехнического изделия. В результате инцидента никто не пострадал, в причинах произошедшего разбираются все ответственные службы.
"Из-за порывистого ветра небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории, и они упали в районе амфитеатра на Стрелке", - сообщили в подрядной организации.
Как подчеркнули организаторы мероприятия, по договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии в части проведения фейерверка.
По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб.
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ПроисшествияНижний Новгород
 
 
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