https://ria.ru/20230813/petardy-1889808079.html

В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта

В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта - РИА Новости, 13.08.2023

В Нижнем Новгороде назвали причину падения петард во время салюта

Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:17

2023-08-13T15:17

2023-08-13T15:17

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за проведение фейерверка на музыкальном фестивале "Великая Русь" в Нижнем Новгороде. Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с фестиваля, когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского, полетели части петард. Как рассказали в региональном управлении проектами "Центр 800", речь идет об упавших остатках отработанного пиротехнического изделия. В результате инцидента никто не пострадал, в причинах произошедшего разбираются все ответственные службы. "Из-за порывистого ветра небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории, и они упали в районе амфитеатра на Стрелке", - сообщили в подрядной организации. Как подчеркнули организаторы мероприятия, по договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии в части проведения фейерверка. По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб.

https://ria.ru/20220116/salyut-1768103772.html

нижний новгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород